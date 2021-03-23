Papatya Çayının Faydaları Nelerdir? İşte Papatya Çayı Hakkında Önemli Bilgiler

Papatya çayı, bazı bitki çaylarına göre daha rahatlatıcı ve hafiftir. Bazı rahatsızlıkların tedavisinde de tercih edilen bitki çaylarından biridir. İşte şifa kaynağı papatya çayının faydaları...

Papatya çayının faydaları

- Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.

- Menopoz döneminde rahatlama sağlar.

- Uyku problemleri ve uykuya geçmede sorun yaşayanlara yardımcı olur.

- Regl döneminde ağrıları azaltır.

- Soğuk algınlığına ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

- Papatya çayının sakinleştirici etkisi vardır.

- Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar. Papatya çayını bir cilt toniği gibi kullanabilir, yüzünüzü silebilirsiniz.

- Mide bulantılarını dindirmeye yardımcı olur.

- Papatya çayı kasları gevşetir.

- Papatya çayı bel ve sırt ağrılarını azaltır.

Papatya çayı nasıl hazırlanır?

Bir kaba 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya çayını ekleyin. Üzerine yarım litre su ilave edip kaynatın. Daha sonra güzelce demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı süzerek bir bardağa boşaltın. Dilerseniz tatlandırmak için bal veya limon ilave edebilirsiniz.