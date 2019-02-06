Papatya çayı, en sık tüketilen bitki çayları arasında yer alıyor. Hem lezzetli hem de sağlık deposu olan papatya çayının vücuda ne gibi fayları var bir bakalım.

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Papatya çayının faydaları

Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.

Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.

Diş ağrılarını hafifletir. Diş sorunu yaşıyorsanız, papatya çayı ile gargara yapabilirsiniz.

Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar. Papatya çayını bir cilt toniği gibi kullanabilir, yüzünüzü silebilirsiniz.

Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder.

Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Sinüzit, nezle gibi bir hastalık yaşıyorsanız, papatya çayının buharını solumak iyileşmenize yardım edecektir.

Kan şekerini dengeler.

Regl ağrılarına, sırt ve bel ağrılarına iyi gelir.

Papatya çayı nasıl hazırlanır?

Papatya çayı için ihtiyacınız olan malzemeler, eczane ya da aktardan temin edebileceğiniz kurutulmuş papatya, su ve isteğe göre bal ile limon.

1 su bardağı kaynamış suya 2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya ekleyin ve yaklaşık 3 dakika demlendirin. Ardından çiçekleri süzün ve dilerseniz bal ile limon dilimi ilave edin. Çayınız hazır!

MAHMURE ÖZEL