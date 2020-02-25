Pantolon Giydirme Estetiği Nedir?

Özellikle yüz ve boyun bölgesinde gevşeme, memede sarkma ve içinin boşalması, sırtta, karında, uyluk ve kol iç yüzlerinde gevşeme ve sarkma, basen bölgesinin geniş kalması, bel yanlarındaki yağlanmanın giderilememesi, popoda hacim kaybı, sarkma, genital bölgede sarkma en sık karşılaşılan problemlerdir. Uzun ve yıpratıcı süreçlerden geçerek ideal kiloya ulaşan hastalarımız bu problemler nedeniyle, sosyal hayattan uzak durmaya devam etmekte, öz güven eksikliği ve cinsel yaşamlarında sıkıntılar yaşamaktadırlar.

PANTOLON GİYDİRME ESTETİĞİ NEDİR?

(BELT LİPECTOMY-LOWER BODY LİFT)

Özellikle aşırı kilo kayıpları sonrası, “kemer” çizgisi etrafındaki gevşemiş, sarkmış cilt ve yağın, çevresel olarak çıkarılmasıdır. Sırtın alt bölgesine uzanan ve “aşk tutamacı” olarak bilinen bölgeyi de içine alan, yanlara ve sırta doğru genişletilmiş bir karın germe ameliyatı olarak düşünülebilir. Bu bölgedeki sarkmış ve gevşemiş doku çıkarılırken, hem bir karın germe ameliyatı yapılır hem de aynı zamanda sırt ve bel bölgesindeki sarkmış doku, popoya hacim katmak için kullanılır. Böylece sarkmış ve gevşemiş popo hacim kazanırken aynı zamanda dikleştirilmiş olur.

AMELİYAT SÜRECİ NASILDIR?

Ameliyat hazırlığı olarak, tüm kan sulandırıcı ilaçlar yaklaşık 10 gün öncesinde kesilmeli, sigara yaklaşık 1 ay önce bırakılmalıdır. Ağrı kesiciler, Ginseng, Ginko Biloba, CO-enzim Q gibi maddeler içeren multivitamin hapları, yeşil çay, keten tohumu, kiraz sapı, domates çekirdeği gibi bitkisel ürünler ve tüm zayıflama ürünlerinin tüketimi 7 gün önce durdurulmalıdır. Ortalama ameliyat süresi yaklaşık 4-5 saattir.

İYİLEŞME SÜRECİ NASILDIR?

Ameliyat sonrası ertesi gün hasta mobilize edilir. Hastanede yatış, 1 haftaya kadar uzayabilir. Ameliyat sonrası özel korseler mutlaka giyilmelidir. Bu korseler, iyileşmeyi hızlandırmakta, yara yerlerinde açılmayı engellemekte, baskı oluşturarak kanama ve sıvı birikmesi gibi komplikasyonların azalmasını sağlamaktadır. Hijyene dikkat edilmesi gerekmektedir. Cerrahi yöntemle ideal kilosuna ulaşmış hastalarımızda, estetik ameliyatların yapılabilmesi için minimum 3 ay ideal kiloda kalmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca hastalarımızın bu operasyonlardan sonra da yeni bir yaşam şekli benimsemeleri, beslenmelerine dikkat etmeleri, sportif aktivitelere devam etmeleri, hem estetik ameliyatlardan alacakları sonucu iyileştirmekte hem de kalıcılığı arttırmaktadır.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Yağmur Reyyan Erol