Pandemide Sigarayı Bırakmak Önemli

Dünyada en sık görülen erkek kanser türü prostat kanseri iken ülkemizde akciğer kanseri olması maalesef bir tesadüf değildir. Sigara içmek sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki insanlara da zarar veriyor. Araştırmalara göre eşi sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riski, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat daha yüksek.

Covid-19 sigara içenlerde daha ağır seyrediyor

29 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı çalışmalarının derlemesinde Covid-19 enfeksiyonunun tütün kullananlarda, kullanmayanlara göre daha ağır seyrettiğini gösteriyor. Tütün kullanan kişilerde solunum yollarında lokal bağışıklık düşük olduğu için Covid-19 gibi mikroorganizmaların seyri de daha ağır gerçekleşebiliyor.

Pandemi sürecinde hastaları tütün bırakma konusunda yüreklendirmek gerekiyor

Elimizde tütün veya nikotin kullanımının Covid-19’u önlemede veya tedavisinde yeri olduğunu gösteren bilimsel veri bulunmamaktadır. Özellikle pandemi sürecinde hastaları tütün bırakma konusunda daha yoğun şekilde bilgilendirmek ve yüreklendirmek gerekmektedir. Türkiye’nin her ilinde sigara bırakma poliklinikleri, gerek farmakolojik gerek psikolojik destek ile hastaların bu önemli sorununun üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadır.

Tütün bırakıldıktan 2-12 hafta içerisinde dolaşım ve akciğer fonksiyonları normale döner

12 saat sonra kandaki karbondioksit düzeyi normale döner. 2-12 hafta içinde ise kan dolaşımı ve akciğer fonksiyonları normale döner. 1-9 ay sonra öksürük ve nefes darlığı azalır.