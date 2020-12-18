 Pandemide Bir Yeni Yıl: Bu Sene Sevdiklerinize Alabileceğiniz Yılbaşı Hediye Önerileri

Dekorasyon eşyaları

Bu yıl evde olmanın etkisiyle en çok mutfak ve dekorasyon eşyalarına talep arttı. Kişiler evde olduğu süreçte ev dekorasyonunu yeniledi, sürekli aynı eşyaları görmekten sıkıldı ve bazen ufak tefek bazen de büyük değişimlerle farklı dekorlar oluşturdu. Bu sebeple alınabilecek en iyi yılbaşı hediyelerinden biri dekorasyon eşyaları olabilir. Hediye alacağınız kişinin evine uygun bir tablo, kupa takımı, renkli kırlentler, vazo, duvar aksesuarları gibi seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

Kahve makinesi

Birçok insanın gün içinde en çok tükettiği içeceklerin başında kahve geliyor. Hele evde olduğumuz şu günlerde sabahları mis gibi kahve kokusuyla uyanmak gibisi var mı? Hediye alacağınız kişi bir kahve düşkünüyse ona kahve makinesi ya da chemex, french press, aeropress, mokapot gibi taze kahve demleyebileceği ürünlerden hediye edebilirsiniz.

Termos/mug bardak

Yılın çoğunluğunda restoran ce kafeler kapalıydı, hala da kapalı. Hal böyle olunca çocuğumuz çay/kahvemizi evde hazırlayıp termoslara doldurup açık havada vakit geçirmeye çalıştık. Bize göre pandemi döneminin olmazsa olmaz eşyalarından olan termos/mug bardaklar en iyi yılbaşı hediyelerinden biri.

Ev oyunları

Bir süre daha evde olacağımızı göz önünde bulundurursak, ev içinde keyifli vakit geçirmesi için sevdiklerimize tavla, satranç, monopoly, uno, jenga gibi ev oyunları hediye edebiliriz.

Puzzle

Ev oyunlarının yanı sıra dev puzzle'lar da evde keyifle vakit geçirmenin yollarından biri. Hediye alabileceğiniz ürünler listesine puzzle'ı eklemeyi de unutmayın.

Ev ayakkabısı

Evde çok uzun vakit geçiriyoruz ve özellikle gün içinde evden çalışırken hareketsiz kalıyoruz. Bu hareketsizlik de üşümemize neden olabiliyor. İşte burada da devreye ayaklarımızı sıcacık tutacak ev botları/panduflar giriyor. Kış aylarında ayaklarımıza geçirmeye bayıldığımız panduflar da en iyi yılbaşı hediyelerinden biri olabilir.

Polar battaniye

Kış aylarının vazgeçilmez eşyası nedir? Bizce kesinlikle polar battaniye! Polar battaniyenin altına kıvrılıp ısınırken bir yandan dizi/film izlemek ve sıcacık içeceğini yudumlamak kadar sevilen başka bir kış aktivitesi daha yoktur. O halde neden polar battaniyeleri hediye seçenekleriniz arasına eklemeyesiniz ki?

Kıyafet

Bu sene dekorasyon eşyaları kadar talep gören başka bir alan da kesinlikle kıyafetlerdir. Evde olmamıza rağmen kişiler, online alışveriş platformlarının yaptığı indirimlerde en çok kıyafet satın aldı. Siz de sevdiklerinize yakışacağını düşündüğünüz moda parçalardan hediye edebilir, üzerine de "Pandemi biter bitmez keyifle giyebilmen dileğiyle" gibi sevimli bir not düşebilirsiniz.

Ev yapımı ürünler

Hediyenin en güzeli emek verilerek hazırlanmış olandır. Kendi ellerinizle yaptığınız ürünlerden daha kıymetli bir hediye olamaz diye düşünüyoruz. Eğer mutfak ile aranız iyi ise sevdiklerinize kurabiye, reçel ya da ev yapımı çikolatalar hazırlayabilir, adreslerine kargolayarak onları mutlu edebilirsiniz.

Yemek kitabı

Hediye alacağınız kişi yeni tarifler denemeyi seviyorsa ona yardımcı olun ve pandemide yepyeni tarifler deneyebileceği bir yemek kitabı hediye edin!

Dijital platform/dergi üyeliği

Evde olduğumuz pandemi sürecinde daha fazla gazete/dergi okuduk, sezon sezon dizi izledik, bir türlü fırsat bulamadığımız filmleri seyretme şansı bulduk. Bu yüzden dijital platform ya da dergi üyeliği harika bir yılbaşı hediyesi olacaktır.

Kar küresi

Kesinlikle bir yılbaşı klasiği... Klasik olduğu kadar güzel de üstelik. Dev bir kar küresi kimi mutlu etmez ki?

Renkli tasarım defter/ajanda

Sevdiklerinize hayallerini, hedeflerini yazabilecekleri, günlerini planlayabilecekleri renkli defterler, ajandalar da hediye edebilirsiniz.

Kulaklık

Evde çalışanlar, dizi film izleyenler, online oyun oynayanlar için en harika hediye; son model bir kulaklık!