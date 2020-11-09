Pandemi Sürecinde Diş Tedavileri İçin Nasıl Bir Yol İzlenilmelidir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları gitgide artmaya devam etmektedir. Koronavirüsten korunmak için verilen tavsiyeler doğrultusunda önlemlerin alınması gerekiyor.

Koronavirüsten korunmanın en bariz yöntemi sosyal mesafeyi dikkatli şekilde korumak ve en çok bulaşma yöntemi solunum yolu risklerine karşı maske kullanımını ihmal etmememiz gerekmektedir.

Diş hekimlerinin alması gereken önlemler:

Maske kullanımı ihmal edilmemeli

Koruyucu gözlük ve ya siperlik kullanımına uyulmalı

Tek kullanımlık cerrahi önlük kullanılmalı

Tıbbi cihazların sterilizasyonu bozulmayacak şekilde kullanıma dikkat edilmeli

İşlem sonrası hijyen kurallarına uyarak hekim kendini muhafaza etmelidir

Diş tedavilerinde alınabilecek önlemler

Diş hekimi peş peşe hasta almamalıdır

Odaların sterilizasyonuna mutlaka uyulmalıdır

İşlem sonrası odanın en az yarım saat havalandırması bir sonraki hasta için hazırlanması gerekmektedir

Acil diş tedavilerinde ( diş ağrısı, diş eti kanamaları ...) mutlaka hekiminize danışma ihmal edilmemelidir

Randevu saatine yakın sürede muayenehanede olmalısınız ki bekleme salonunda diğer bekleyen kişilerle temasınızı minimuma indirmek için önemlidir.