Pandemi Sürecinde Diş Tedavileri İçin Nasıl Bir Yol İzlenilmelidir?
"Koronavirüste vakalar hızlıca artmaya devam ederken, ağız ve diş sağlığı problemleri olan hastalar için bazı önlemleri Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Dt. Talha Sayıner paylaşıyor."
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları gitgide artmaya devam etmektedir. Koronavirüsten korunmak için verilen tavsiyeler doğrultusunda önlemlerin alınması gerekiyor.
Koronavirüsten korunmanın en bariz yöntemi sosyal mesafeyi dikkatli şekilde korumak ve en çok bulaşma yöntemi solunum yolu risklerine karşı maske kullanımını ihmal etmememiz gerekmektedir.
Diş hekimlerinin alması gereken önlemler:
Maske kullanımı ihmal edilmemeli
Koruyucu gözlük ve ya siperlik kullanımına uyulmalı
Tek kullanımlık cerrahi önlük kullanılmalı
Tıbbi cihazların sterilizasyonu bozulmayacak şekilde kullanıma dikkat edilmeli
İşlem sonrası hijyen kurallarına uyarak hekim kendini muhafaza etmelidir
Diş tedavilerinde alınabilecek önlemler
Diş hekimi peş peşe hasta almamalıdır
Odaların sterilizasyonuna mutlaka uyulmalıdır
İşlem sonrası odanın en az yarım saat havalandırması bir sonraki hasta için hazırlanması gerekmektedir
Acil diş tedavilerinde ( diş ağrısı, diş eti kanamaları ...) mutlaka hekiminize danışma ihmal edilmemelidir
Randevu saatine yakın sürede muayenehanede olmalısınız ki bekleme salonunda diğer bekleyen kişilerle temasınızı minimuma indirmek için önemlidir.