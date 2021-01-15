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Pandemi Sonrası İlk Fırsatta Kime Sarılacaksınız?

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Pandemi Sonrası İlk Fırsatta Kime Sarılacaksınız?
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"İçinde olduğumuz bu özel zamanda belki yorulduk, sıkıldık, sakındık ama artık güzel günlerin yakın olduğuna dair umudumuz daha çok. Olumlu çıkarımlar da kazandık. Örneğin dünyanın büyük bir bölümü için ortak ihtiyaçlar ve sonuçlar doğurdu. "

Anlaşabilmek, kendini ifade edebilmek, karşımızdakini dinlemek, ortak bir dil oluşturmak, doğru ve kesintisiz bir iletişim kurmak gibi. Sarılamadık ama bu yönlerimiz gelişti. Peki şimdi her şey düzeldiğinde ne yapacaksınız? İlk fırsatta kime sarılacaksınız?

Sevgiyi göstermenin günü olmaz belki ama herkes duysun isterseniz tek yapmanız gereken 21 Ocak Perşembe “Dünya Sarılma Günü”nde sarılmayı en çok özlediğiniz kişiyle olan fotoğraflarınızı dunyasarilmagunu@hurriyet.com.tr / adresi üzerinden bizimle paylaşmak. Tüm katılımcıların fotoğraflarından oluşacak özel videoyu 21 Ocak günü tüm Hürriyet dijital kanallarından takip edebilirsiniz.

En çok kime sarılmayı özlediniz?İçinde olduğumuz bu özel zamanda belki yorulduk, sıkıldık, sakındık ama artık güzel günlerin yakın olduğuna dair umudumuz daha çok. Olumlu çıkarımlar da kazandık.Örneğin dünyanın büyük bir bölümü için ortak ihtiyaçlar ve sonuçlar doğurdu. Anlaşabilmek, kendini ifade edebilmek, karşımızdakini dinlemek, ortak bir dil oluşturmak,doğru ve kesintisiz bir iletişim kurmak gibi. Sarılamadık ama bu yönlerimiz gelişti.Peki şimdi her şey düzeldiğinde ne yapacaksınız? İlk fırsatta kime sarılacaksınız? Sevgiyi göstermenin günü olmaz belki ama herkes duysun isterseniz tek yapmanız gereken 21 Ocak Perşembe “Dünya Sarılma Günü”nde sarılmayı en çok özlediğiniz kişiyle olan fotoğraflarınızı dunyasarilmagunu@hurriyet.com.tr/ adresi üzerinden bizimle paylaşmak. Tüm katılımcıların fotoğraflarından oluşacak özel videoyu 21 Ocak günü tüm Hürriyet dijital kanallarından takip edebilirsiniz.
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