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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Pandemi Günlerinde Diş Estetiği Yapılabilir mi?
Kişisel Bakım

Pandemi Günlerinde Diş Estetiği Yapılabilir mi?

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Pandemi Günlerinde Diş Estetiği Yapılabilir mi?
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"Diş hekimleri olarak hastalara ekstra hijyen sağlamayı amaçlıyoruz. Hastanın kullanmış olduğu tüm bölge dezenfekte edilerek temizliği sağlanıyor. Ancak covid-19 döneminde temizlik konusunda daha hassas davranmakta ve ekstra olarak havalandırmalar yapılmakta ve hijyen önlemleri üst seviyeye çıkartılmaktadır. Maske ve tulumlarla çalışarak hastanın sağlığını önemsiyoruz. Hastalardan sadece yanlarında refakatçi getirmemelerini istiyoruz ve hastaların muayene aralıklarını olabildiğince uzun tutarak herhangi bir temas olmasından kaçınıyoruz. Bu yüzden hastaların diş tedavilerini ertelememeleri ve pandemi döneminde diş estetiği uygulamalarına rahatlıkla başvurabilmeleri mümkündür. Diş Hekimi İrem Erol anlatıyor..."

Pandemi döneminde diş estetiği uygulamaları ertelenmeli mi?Diş hekimleri olarak hastalara ekstra hijyen sağlamayı amaçlıyoruz. Hastanın kullanmış olduğu tüm bölge dezenfekte edilerek temizliği sağlanıyor. Ancak covid-19 döneminde temizlik konusunda daha hassas davranmakta ve ekstra olarak havalandırmalar yapılmakta ve hijyen önlemleri üst seviyeye çıkartılmaktadır. Maske ve tulumlarla çalışarak hastanın sağlığını önemsiyoruz. Hastalardan sadece yanlarında refakatçi getirmemelerini istiyoruz ve hastaların muayene aralıklarını olabildiğince uzun tutarak herhangi bir temas olmasından kaçınıyoruz. Bu yüzden hastaların diş tedavilerini ertelememeleri ve pandemi döneminde diş estetiği uygulamalarına rahatlıkla başvurabilmeleri mümkündür.
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