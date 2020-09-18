Pandemi Döneminde Saç Sağlığı İçin Öneriler

Yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, brokoli, sebzeler A ve C vitamini zenginidir. Koyu ve yeşil yapraklı sebzeler vücuda kalsiyum ve demir sağlar. Sebum salgılanmasına yardımcı olur.

Havuç: A vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Evinizde salatalarınıza bol bol ilave ederek zengin salatalar yaparak saçlarınızın bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Tam tahıllı ekmekler: Çinko ve demir açısından oldukça zenginlerdir. İçeriğindeki B vitamini sayesinde saçların gereksinim duyduğu vitaminleri vermiş olursunuz.

Yumurta: Yumurtayı ister kırın ister haşlayın nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz yeter ki tüketin neden mi? Saçlarınız açısından oldukça zengin bir protein kaynağıdır. Ve inanılmaz bir protein kaynağıdır. Ceviz fındık vb. Omega 3 yağ asitleri içerir. Saç dökülmelerine karşı kalkan görevi görmektedir. Ara öğünlerde ceviz ve fındık badem tüketebilirsiniz.

Tavuk vb.: İçeriğindeki protein sayesinde saçlarınız sağlığına kavuşarak canlanmasına yardımcı olur.

Süt Ürünleri: Düşük yağlı süt ve yoğurt saç sağlığı açısından çok önemlidir. Protein alımı için ara ve ana öğünlerde muhakkak tüketmelisiniz.

Balık ürünleri B6 açısından zengindir.

Patates: B4 vitamini saç folikülleri için oldukça önemli ve besleyicidir.

Baklagiller: Çinko protein ve vitamin açısından oldukça zengindir. Saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. Saçlarınızı her gün yıkamak yerine 3 günde bir yıkamak önemlidir.