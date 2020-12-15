Pandemi Döneminde Nasıl Beslenmeli? İşte Kritik Noktalar...

Günde 2 litreden az su tüketilirse bağışıklık zayıflar

Beslenme düzeninde ilk dikkat etmemiz gereken su tüketimidir. Vücut sistemlerinin çalışması için bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle hastalıkların arttığı bu dönemde yeterli su tüketimi çok önemli. Mevsim itibarıyla su tüketiminin azalması, günde 2-2,5 litreden az su tüketilmesi bağışıklığımızın zayıflamasına neden olmaktadır.

Öncelik d vitamini ve mineraller

Gün içerisinde tüm besin gruplarından yeterli oranda alınarak günlük enerji, vitamin ve minerallerin karşılanması gerekiyor. Öncelik D vitamini ve mineraller. Kış mevsimi itibarıyla, karşılamakta güçlük çektiğimiz D vitamini ve özellikle besinlerle yeterli miktarda alamadığımız diğer vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemi için çok önemli.

D vitamininden zengin yağlı balıklar, yumurta ve mantar, içinde C vitamini bol portakal, mandalina, kivi, brokoli, karnabahar ve maydanoz ve A vitamini içeren havuç, ıspanak, balkabağı ve ciğer tüketmeliyiz.

Vitaminler ve mineraller yeterli oranda alınmalı

Bağışıklık sistemi için vitaminlere ek olarak, minerallerin de yeterli oranda alınması önemli. Büyümeyi, gelişmeyi ve bağışıklık sistemini etkileyen ve hayvansal kaynaklarda, bitkisel kaynaklardan daha fazla bulunan demir tüketilmeli. Güçlü bir antioksidan olan ve kuru yemişlerde, balıkta, deniz ürünlerinde ve yumurtada bolca bulunan selenyum tüketilmeli. Et, süt, kuru yemişlerde ağırlıklı bulunan çinko tüketilmeli. Beslenme düzeninde karbonhidrat, protein, yağ gibi makro besin öğeleri tüketilmeli. Vitamin ve mineral gibi mikro besin öğeleri düzenli ve yeterli miktarda tüketilmeli.