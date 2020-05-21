Pandemi Döneminde Hareketli Bir Yaşam Sürdürmeye Devam Etmek İçin Öneriler

Sabahları ofise gidiyormuş gibi aynı saatte kalkın

Fitness performansında plato noktasına gelmemek ya da en azından ertelemek için istikrarlı bir egzersiz rejimi uygulamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde, motivasyonunuzu kaybetmenize yol açacak kötü alışkanlıklar edinmemek için bir “çalışma rutini” geliştirmeniz de önemlidir.

Yataktan kalkıp pijamalarla çalışmak kulağa hoş gelebilir fakat bu durumda çalışma alanınızın karmakarışık bir hal alması ve alışkanlıklarınızın değişmesi içten bile değildir. Bu kadar köklü değişimlere ayak uydurmaya çalıştığımız bir dönemde, daha fazla değişiklik olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple istikrarlı olmalı ve hayatınızı programlamalısınız.

Sabahları ofise gidiyormuş gibi aynı saatte kalkmalı, duş alıp giyindikten sonra kahvenizi ya da çayınızı içmeli, çalışma alanınıza geçip her zamanki gibi çalışmalısınız. Bu rutin normallik hissinizi artırarak görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Her gün 30 dakikanızı egzersize ayırın

Bu aralar işinizi tamamlamak egzersiz yapmaktan daha önemli gibi görünse de her gün toplam 30 dakikanızı egzersize ayırmalısınız. Günlük programınızda egzersize yer ayırırsanız, bu kısıtlı sürenin monoton günlerinize renk kattığını göreceksiniz.

Ayrıca, uzun süre oturmanın tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve sırt ağrısı gibi birtakım sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteren bir araştırma yapıldığını da belirtelim. ‘Formda kalmak’ öncelikleriniz arasında olmasa bile, fiziksel aktivite vücudunuzun salgıladığı endorfin miktarının artmasını sağlar ve bu da en azından ruh halinizin düzelmesine yardımcı olur. Bu gibi stresli dönemlerde, düzenli egzersizin en önemli faydalarından biri de günlük yaşamı sürdürmeyi daha kolay hale getirmesidir.

Hareket etme saatlerinizi hatırlatması için alarm kurun

Her saatin başında, ortasında ya da sonunda birkaç dakika egzersiz yapmak için telefonunuzun alarmını kurun. 1 dakikalık crunch, 60 squat ya da 20 şınav fark etmez çalışmaya ara verip hareket etmek için bir zaman belirlediğinizde, zaman içerisinde vücudunuzun güçlendiğini ve gün içerisinde daha enerjik hissettiğinizi göreceksiniz.

Telefon görüşmelerinizi ayakta yapın ve hareket edin

Üst bedeninizi esnetin. Üst bedeni esnetme hareketleriyle kaslarınızı ısıtın. Kollarınızı başınızın üstüne kaldırın ve göğsünüzün ve pazılarınızın gerildiğini hissedene kadar esnemeye devam edin. Esneme, stresi azaltmaya ve kasları sıkılaştırmaya yardımcı olur.

Telefon görüşmesi yaparken kulaklıklarınızı takıp hareket edin. Bu süre zarfında yürüyebilir veya squat hareketleri yapabilirsiniz. Ayrıca lunge egzersizleriyle kalça ve bacak kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Örneğin, ileri doğru lunge egzersizi yaparak kalçalarınızı zemine paralel hale getirecek şekilde dizlerinizi kırabilir ve sonra aynı egzersizi diğer bacakla yapabilirsiniz.





Oturduğunuz yerden karın kaslarınızı çalıştırın

Koltuğunuzdan kalkmadan karın kaslarınızı çalıştırmaya ne dersiniz? Sırtınızı dik tutun ve iki elinizi başınızı arkasına koyun. Dizlerinizi dirseklerinize değecek şekilde kaldırın. Sonra aynı egzersizi diğer bacakla yapın. Ayak bileğinizle daireler çizerek yapacağınız basit egzersizler, kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.

Dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin

Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince dinlenmek, fiziksel ve duygusal açıdan en iyi sonuçlara ulaşmanız için son derece önemlidir. Gün içerisinde meyve, peynir ve yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar hem tok tutar hem de bütün günü ekran karşısında geçirerek kendinizi kaybetmenizi engeller. Ayrıca, protein içeriği yüksek bir beslenme programı tokluk hissinizi artırarak buzdolabına gereksiz ziyaretler yapmanızı da önleyecektir. Evden çalışmak, sınırları aşmak anlamına gelmiyor. Evde geçirdiğiniz zamanı rahatlamak ve gevşemek için bir fırsata dönüştürmek sizin elinizde.