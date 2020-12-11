Pandemi döneminde güvenli alışveriş nasıl yapılır?
"Yeni yıl yaklaşıyor, bu yılbaşını pandemi nedeniyle hepimiz evde geçiriyor olsak da bu, hem sevdiklerimiz hem de kendimiz için alıveriş yapmamıza engel değil. Peki bu zor süreçte sağlığımızı koruyarak nasıl güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliriz? İşte işinize yarayacak birkaç öneri…"
Kalabalıktan uzak durun
İnternet alışverişlerinden pek hoşlanmıyorsanız, alışveriş yapmak için en iyi zaman, diğer alışveriş yapanların dışarıda olmadığı herhangi bir zaman dilimidir. Özellikle sabah saatleri bunun için uygun olabilir. Çünkü en küçük kalabalık bile, hipertansiyonu veya diyabeti olanların yanı sıra yaşlılar ve aşırı kilolu olanlar da dahil olmak üzere belirli kişiler için çok tehlikeli olabilir.
Dokunmadan alışveriş yapın
Her ne kadar virüs hava yoluyla daha kolay bulaşıyor olsa da mikroplu yüzeylere temas etmek de riskin artmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla mağaza alışveriş yaparken satın almaya karar vermediğiniz sürece ürünlere dokunmamaya dikkat edin. Ayrıca eldiven takmak da bu önlemler arasında yer alıyor ve hastalığın temas yoluyla bulaşma riskini azaltıyor. Ancak eldivenle de olsa dışardayken yüzünüze dokunmaktan kaçınmalısınız.
Mesafenizi koruyun ve maske takın
Hemen her gün haberlerde ve kamu spotlarında da belirtildiği gibi, bu dönemde en önemlisi çevrenizdekilerle sosyal mesafeyi korumak ve maskesiz adım bile atmamak oldukça önemli. Ayrıca maskenizi sık sık değiştirmeli ve mağazadan çıkışta ellerinizi dezenfekte etmeyi ihmal etmeyin.
İnternet alışverişi
Evde geçirdiğimiz sürede en çok yaptığımız şey, herhalde oturduğumuz yerden alışveriş yapmanın tadını çıkarmaktır. Giysi ve ayakkabı gibi riskli ürünler almayacaksanız, ya da değişimi göze aldıysanız internet alışverişi pandemi sürecinde en iyisidir. Üstelik bu şekilde, aradığınız her şeyi daha kolay ve indirimli yoldan elde edebilirsiniz.