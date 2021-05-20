Pandemi Döneminde Adet Düzensizliği

Stres adet düzenliğinin başlıca sebebi

Pandemi şartları ile beraber hayatın akışında birçok değişiklik meydana geldi. Hareketsizlik, uzun çalışma saatleri ve stres bunlardan sadece birkaçı. Özellikle stres seviyesinin yüksek olması adet düzeni için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise stresin vücudumuzda kortizol seviyesini yükseltmesidir. Yükselen kortizol seviyesi hormonal düzensizliklere sebep olur.

Pandemi döneminde oluşan adet düzensizlikleri mutlaka takip altında tutulmalıdır. Uzun süre devam etmesini halinde uzman bir hekime başvurulması gerekir.

Adet düzenliğinin bir diğer sebebi ise yine stres kaynaklı böbrek üstü bezi ile tiroid hormonlarının seviyesinin değişmesidir. Uykunun düzenli hale getirilmesi bu konuda destek sağlamaktadır.

Her kadının adet döngüsü farklıdır. Ancak ideal olanı bir adet döngüsü için ortalama 28 gündür. Bu sürenin 7 gün kısa ya da 7 gün uzun olması normaldir. 21 günden kısa ya da 35 günden uzun sürelerde adet görme, kanama durumu, adet sırasında kanamanın az ya da çok olması ise adet düzensizliğidir. Yaşanan adet düzensizliği sorunu stres kaynaklı olsa bile uzun sürede tedavi edilmediğinde kalıcı hale gelerek kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler.

Stres haricinde adet gecikme nedenleri arasında; çeşitli hastalıklar, ilerleyen yaş, aşırı spor yapılması, sık kilo alıp verme süreci vardır. Adet döngüsünün düzensiz olması kadınlarda stresin artması, ödem, huzursuzluğa sebep olur.

Evde uygulanabilecek basit yöntemler

Yaşanan adet düzensizliği sorunu stres kaynaklı ise evde alınabilecek önlemler sayesinde sürecin daha kolay geçmesi sağlanabilir. Ancak düzensizliğin devam etmesi halinde mutlaka alanında uzman bir doktora başvurulması gerekir.

Evde uygulanabilecek basit yöntemler ise;