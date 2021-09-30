Pancar suyu nasıl yapılır ve hazırlanır? Haşlanmış kırmızı pancar suyu tarifi ve yapımı

Pancar suyunun insan vücudu için sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Bu yüzden pancar suyu yapmak ve tüketmek oldukça fazla tercih edilmektedir. Kırmızı rengi ile bilinen pancarı birçok şekilde tüketmek mümkün olmaktadır.

Pancar Suyu Nasıl Yapılır ve Hazırlanır?

Pancar suyu hazırlamak için öncelikli olarak taze pancarlarınızın olması gerekmektedir. Evde bulunan malzemelerinize göre birçok farklı şekilde pancar suyu yapmak mümkündür. Pancar suyunu yaptıktan sonra çok fazla bekletilmesi tavsiye edilmez. En fazla bir iki gün içerisinde tüketebileceğiniz miktarda yapmanız daha uygun olacaktır. Pancar suyu elde etmek oldukça kolaydır.

Pancar suyu yapmadan önce pancarların üst kısımlarını keserek güzel bir şekilde yıkamanız gerekir. Pancarları yıkadıktan sonra ise katı meyve sıkacağı kullanarak çok kolay bir şekilde pancar suyu hazırlamak mümkün olmaktadır. Katı meyve sıkacağı bulunmayan kişiler ise mutfak robotu kullanarak pancar suyu yapabilir. Pancarları yıkadıktan sonra mutfak robotuna koymadan boyutlarını küçültmek gerekmektedir. Bu şekilde kolaylıkla pancar suyu yapmak mümkün olmaktadır.

Haşlanmış Kırmızı Pancar Suyu Tarifi ve Yapımı

Pancar suyunu yapmak için çiğ pancar kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda haşlanmış pancar da kullanabilirsiniz. Haşlanmış pancar ile pancar suyu yapmak daha kolay olmaktadır. Haşlanan pancarlar yumuşayacağı için bir blender yardımı ile kolay bir şekilde pancar suyu elde etmek mümkün olmaktadır. Pancar suyunu yapmadan önce pancarları haşlamak veya haşlamamak tamamen sizin tercihinize kalmış bir durumdur.

Katı meyve sıkacağı kullanarak pancar suyu elde etmek isteyen kişilerin öncesinde pancarları haşlamasına gerek yoktur. Ancak blender veya mutfak robotu kullanarak pancar suyu elde etmek isteyen kişiler pancarları yumuşatmak için öncesinde haşlamayı tercih edebilir.

Pancar suyu yaparken farklı meyvelerle ve sebzelerle karıştırarak da daha lezzetli bir pancar suyu elde etmeniz mümkün olmaktadır. Kırmızı pancar ile oldukça uyumlu olan ve karıştırarak lezzetli bir içecek oluşturabileceğiniz sebzeler bulunmaktadır. Kırmızı pancar suyunun içerisine elma, limon, havuç ve zencefil gibi meyveleri ve sebzeleri ekleyerek daha lezzetli bir hale getirmeniz de mümkündür. Aynı zamanda içerisine isteğe göre bir miktar şeker de ekleyebilirsiniz.

Yaklaşık olarak dört kişilik bir pancar suyu yapmak için 4 adet kırmızı pancar kullanmanız yeterli olacaktır. Kırmızı pancarın içerisine 2 adet kırmızı elma, 1 tane havuç, 1 limon suyu ve 1 çay kaşığı kadar da toz zencefil ilave ederek lezzetli bir pancar suyu hazırlamak mümkündür.

Pancar Suyunun Faydaları Nelerdir?

Pancar suyunun insan vücudu için bilinen birçok faydasının olduğunu söylemek mümkündür.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin pancar suyu tüketmesi tavsiye edilmektedir. Kırmızı pancar suyunun tansiyonu kontrol altında tutmaya da yardımcı olduğu bilinmektedir.

Karaciğer sorunları ile mücadele etmek içinde pancar suyu içilmesi tavsiye edilmektedir.

İştah azaltarak kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etkisi vardır.

Düzenli olarak kullanıldığı takdirde kan basıncını düşürücü bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Bağırsak içerisinde bulunan zararlı bakterileri temizler ve sindirim sistemini düzenler.

İçerisinde bulunan nitrat sayesinde kan damarlarını genişletme gibi bir etkisi bulunmaktadır. Bu özelliği de beyin sağlığı açısından oldukça etkilidir.

Kansere karşı koruyucu bir besin olarak da pancar suyunun etkili olduğunu söylemek mümkündür.