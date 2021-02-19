Pamuk Nasıl Yetişir? Pamuk Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Pamuk çok yıllık olan bitkilerdendir. Kazık köke sahiplerdir ve bir ila iki metre arasında değişen boyda sapları bulunur. Bu saplar üzerinde damarlı yapraklar açar. Yaprakların dibinde ise kulakçıklar bulunur. Buralardan kırmızı, ebruli ve beyaz renklerde çiçekler açar. Meyveler ise yumurtalıklardan gelmektedir. Yumurtalıkların patlamasıyla pamuklar ortaya çıkar.



Pamuk Nasıl Yetiştirilir?



İyi bir pamuk yetiştirebilmek için doğru koşullarda yetişmiş bir pamuktan tohum elde edilmelidir. Tohum ilkbahar aylarında ekilmektedir. Kontrollü olarak iyi verim elde edebilmek oldukça önemlidir. Fakat pamuk güneş ışığı, besin maddeleri, suya erişmek açısından rekabet eden bir takım yabancı otlara oldukça hassastır. Yabancı otlara karşı bu nedenle koruma uygulamaları yapılmalıdır. Sağlıklı olan pamuk bitkisi ilkbahar ayından yaz ayına kadar yetişir. En iyi yaz ayında üretilir. Ekimden yaklaşık olarak 6 ay sonrasında pamuklar hasat için hazırdırlar. Sonbaharda pamuk hasadı yapılır. Hasadın ardından geride kalan bitkilerde imha edilerek bir sonraki ilkbaharda tekrar pamuk tohumları ekilir.



Pamuk Nerede Yetişir?



Dünya üzerinde pamuk Mısır, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkeler yetiştiricilikte önde gelen ülkelerdir. Bu ülkelerde yüksek oranda pamuk yetiştirilir.



Pamuk Türkiye’de Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Türkiye’de pamuk en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve şehir olarak en çok Şanlıurfa’da üretilir. Şanlıurfa’da üretilebilmesi GAP projesi ile gerçekleşmiştir. Akdeniz bölgesinde ise başta Adana olmak üzere Mersi, Kahramanmaraş ve Hatay çevresinde üretim yapılır. Aynı zamanda Marmara bölgesinde ise Çanakkale, Bursa ve Balıkesir çevresinde de pamuk üretimi yapılır. Pamuk yetiştiriciliği Doğu Anadolu bölgesinde ise Iğdır, Malatya ve Elazığ’da yetişir. Karadeniz’de yaz kuraklık olmaması nedeni ile pamuk üretimi yapılmamaktadır. Bu bölgelerde pamuklar tamamen güneş alacak şekilde ekilir. Yabancı otlar temizlenir. Su ve güneş dengesi iyi sağlanır ve sonbaharda hasat yapılır.



Pamuk En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?



Dünya üzerinde en iyi pamuk Güney Doğu Anadolu’da yetişmektedir. Yaz aylarının sıcak olduğu ve kurak olduğu yerlerde en iyi şekilde yetişir. Aynı zamanda bolca suya ihtiyaç duyduğu için su sıkıntısının olmadığı yerde de en iyi şekilde yetişmektedir. Aynı zamanda pamuk için hasat zamanında kuraklık ve sıcaklık olması gerekir.