Palmiye Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Palmiye Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Palmiyegiller familyasından olan palmiye ağacı, bilhassa tropikal yerlerde yetişir. Genel şekilde Okyanus Adalarında, Amerika ve Asya'da görülür.

Palmiye Ağacı Nedir?

Palmiye ağacı; palmiyegiller familyasının bir üyesidir. Palmiye ağacı, sıcağı seven bir ağaçtır. Bol suyu seven bu ağaç, sulanmasa bile canlı kalabilir. Palmiyeler, erken dönemlerde yukarı doğru uzama gösterir. Bunun yanı sıra palmiye ağaçları devamlı budanmalıdır.

Palmiye Ağacı Hakkında Bilgi

Palmiye ağacı; meyvesi bulunan ve hurma benzerindeki ağaç çeşididir. Çok yüksek ağaç çeşidi olan palmiye ağacının ev ya da bahçe tipi boyutları da dikkatleri çeker. Ancak bu ağaçlar, kısa zaman olmasa dahi büyümeye ve uzamaya başlar. Sağlam gövdesi ile tropikal ülkelerin ülkelerde ve adalarda fırtınalara karşı oldukça güçlüdürler. Toprağı oldukça sağlam bir şekilde kavrayan kökü ile olduğu yerden sökülmesi, makinelerle bile çok güç olmaktadır. Bu yüzden tropikal adalarda yaşayan insanlar, palmiye ağaçlarını ev yapabilmek adına çok sık kullanırlar.

Palmiye Ağacının Latince Adı

Palmiye ağacının Latince adı; Arecaceae'dir.

Palmiye Ağacı Özellikleri

Palmiye ağaçları; başka ağaçlara göre gövdesi sade olan ve dallarla kaplanmayan bir ağaç türüdür. Palmiyelerin iki çeşidi bulunur. Bunlar; hurma çeşidi olan ve Hindistan cevizi olan türlerdir. Palmiye ağaçlarının meyvesi, Hindistan cevizidir.

Palmiye ağaçlarının gövdesi, silindirik bir yapıda olduğundan ağaçların gövdesinde dal bulunmaz. Ancak kimi çeşitlerinde tırmanıcı ve ince dikoton dalları vardır. Palmiyelerin 4 bin tane çeşidi ve 210 tane cinsi bulunur. Palmiyelerden pek çok biçimde faydalanılmaktadır. Palmiyelerin meyveleri dışında, yaprak saplarından ve gövdelerinden de yararlanılır. Bunlarla lif, sepet, halat, hasır, sicim gibi ürünler yapılmaktadır.

Palmiye Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Palmiyeler; her mevsimde dikilebilir. Ancak yaz mevsiminde dikilecekse hava serin olmalıdır. Palmiyelerin dikimi biraz zordur. Bu yüzden bilen birinin dikmesi önemlidir.

Palmiye Ağacı Nerede Yetişir?

Palmiye ağaçları daha çok; Amerika, Asya, Afrika ve Büyük Okyanus Adaları'nda yetişir. Pek çok türü bulunan palmiye ağaçlarının Türkiye'de sınırlı olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetiştirildiği belirtilebilir.

Palmiye Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Palmiye, tohumlarla yetiştirilecekse, tohum taze olmalıdır. Taze tohum kullanılmadığında, palmiye ağacının büyüyerek, yeşillenmesi sorun olmaktadır. Gübrelemesi; sonbahar veya ilkbahar aylarında yapılmalıdır. Palmiye ağacı yetiştirilirken, tohumları ve sürgün bölgeleri zarar görmemelidir. Bu durum, ağacın hayati işlevlerini yitirmesine neden olabilir. Genel olarak sıcak ortamları seven palmiye ağaçlarının su gereksinimi fazladır. Belli bir süre sulamadan da canlılığını koruyabilir. Bakımı iyi yapılırsa, uzun seneler boyu yaşar. Budaması, belli zamanlarda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Palmiye Ağacı Yaprak Döker mi?

Palmiye ağacının gövdesinden pek çok yaprak çıkar. Bazı palmiyeler yaprak döker, bazı palmiyeler ise dökmez.

Palmiye Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Palmiye ağaçları genel olarak ılık hava iklimini sever. Bu yüzden dikilirken buna dikkat edilmelidir. Tohum şeklinde satılarak, tohum veya fide şeklinde dikilmektedir. Palmiye ağacı dikilirken perlit karışımı toprağı tercih edilmelidir. Bunun dışında diktikten daha sonra yaşam suyu şeklinde bilinen suyu bol bol kullanılması gereklidir. Dikerken bu imkanların sağlanması önemlidir. Palmiye ağaçlarını saksı dahi pek çok alana dikerek yetiştirmek mümkündür. Palmiye ağaçlarının yetiştirilmesinde ve bakımında en önemli husus, yetiştiği ortamın sıcaklığının 26 dereceyle 29 derece arasında olmasıdır. Bu sıcaklığın ortamı sağlandıktan sonra palmiyenin bakımı yapılmalıdır. Budanması yapılmalı ve devamlı sulanmalıdır.

Palmiye Ağacı Faydaları Nelerdir?

Palmiye ağacı; psikolojik anlamda olumlu etkilere sahiptir. Bulunduğu yerin negatif elektriğini alarak, ferah bir atmosfer katar.

Palmiye Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Palmiye ağacının hastalıkları; penisilin avuç içi, sağ ve kök çürümesi ve yaprak nokta şeklindedir. Bunun yanı sıra alt yaprakların kahverengileşmesi, kahverengi lekeler, yaprakların ucunun kahverengileşmesi gibi durumlar palmiyelerin hastalanmasına işaret eder.

Palmiye Ağacı Ne işe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Palmiye Ağacı Kullanım Alanları

Türkiye'de palmiye ağaçları, yalnızca süs şeklinde kullanılmaktadır. Palmiye ağaçları, ekonomik alanda da kullanılmaktadır. Bitkisel yağ, şeker, dokumacılık piyasasında kullanılan lifler yapılmaktadır. Palmiye ağaçlarından da palmiye şarabı içkisi elde edilir.