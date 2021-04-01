Palamut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Palamut Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Palamut ağacı meşe ağacı olarak da bilinir. O şekilde adlandırılır. Türkiye'de özellikle Trakya bölgesinde yoğun miktarda palamut ağacı yetiştirildiği bilinmektedir.

Palamut Ağacı Nedir? Palamut Ağacı Hakkında Bilgi

Kayıngiller familyasına mensup olan bir ağaçtır. Palamut ağacı yetiştirilmesi zor olan ağaç türleri arasındadır. Ülkemizde en fazla Marmara ve Trakya bölgesinde bu ağaca rastlamak mümkündür. Palamut ağacı Türkiye'de pelit ağacı olarak da bilinmektedir. Özellikle bu ağacın hem meyvesi hem de yaprağı birçok alanda kullanılmaktadır. Palamut ağacının iklim şartlarına dayanıklı olduğu bilinmektedir. Meyvesi kimi zaman aşırı uzun iken kimi zaman da kısa olabilmektedir. Palamut ağacının Türkiye'de 30'u aşkın türü bulunmaktadır.

Palamut Ağacı Latince İsmi

Palamut ağacının Latince ismi Quercus İthaburensis'dir.

Palamut Ağacı Özellikleri

- Kurak arazi iklim şartlarına göre oldukça dayanıklıdır.

- Yaprakları geniş ve düz bir gövdeye sahiptir.

- Esmer bir renge sahiptir.

- Ağacın kökleri yatay bir şekilde yere doğru uzanır.

- Erozyona karşı etkili bir ağaçtır. Bundan dolayı erozyonla mücadelede sıklıkla palamut ağacı dikilir.

Palamut Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Palamut ağacı her mevsim dikilebilen bir ağaçtır. Bundan dolayı özellikle kurak iklim koşullarına uygun olduğundan dolayı yaz aylarında daha fazla palamut ağacı dikilir. Palamut ağacı erozyon ile de mücadele eder. Erozyon olan bölgelerde de yine bu ağaç dikilir.

Palamut Ağacı Nerede Yetişir?

Palamut ağacı ülkemizde yetişen ağaç türlerinden bir tanesidir. Özellikle palamut ağacı Türkiye'de Trakya ve Marmara bölgesinde yoğun olarak yetişmektedir. Türkiye'de karma ormanlarda sıklıkla palamut ağacına rastlayabiliriz. Dünya'da da yine palamut ağacı yetiştiriciliği yaygındır. Türkiye'nin yanı sıra komşu ülke olan İran'da da yine palamut ağacı yetiştiriciliği yaygındır.

Palamut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Palamut ağaçlarını yetiştirmek için meşe palamutlarını bol miktarda toplanması gerekir. Meşe palamutlarını seçerken içlerinden kurtlanmış ya da çürümüş olan meyveleri ayıklamak gerekir. Çünkü bunlar ekim işleminde tercih edilmez. Kurtlanmış olan meyveler çimlenmeyeceğinden dolayı yetiştirilmeyecektir. Sağlam olan meşe palamutları bir suyun içerisine bırakılır. Filizlenmesi amaçlanarak bekletilir. Bu şekilde üste çıkan meşe palamutları filizlenmiş olarak görülür. Bir saksı içerisine alınarak toprağa ekilir. Saksının büyüklüğüne göre çimlendirdiğiniz palamutları koyabilirsiniz.

Saksıda bir müddet büyüdükten sonra palamudu toprağı ile birlikte daha büyük bir alana ekebilirsiniz. Ektiğiniz alanın büyük olmasına özen gösterin. Çünkü kökleri yere aşırı geniş uzanacağından dolayı meşe palamudun yetişeceği konum önemlidir.

Palamut Ağacı Yaprak Döker mi?

Palamut ağacının bazı türleri yaprak dökerken bazı türleri ise yaprak dökmez.

Palamut Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Palamut ağaçlarını mutlaka güneş alan bir bölgede yetiştirmek gerekiyor. Eğer saksıda palamut ağacı yetiştiriyorsanız bakımı için sık sık güneşe çıkarmanız yeterli olacaktır. Sulaması için 3 ya da 4 günde bir sulamanız yeterli olacaktır. Palamut ağacının toprağına da yeterli derecede gübreleme işleminin uygulanması gerekir. Sürekli olarak toprakları kontrol edilmeli ve eğer budanacak dalları varsa üst kısmından yavaşça budanması gerekir.

Palamut Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Kabızlığa İyi Gelir

Kabızlık şikayeti olanlar için palamut ağacı birebirdir. Palamut ağacı bağırsak yollarını açar ve kabızlık gibi şikayetlerin yaşanmasını engeller. Sindirimi ve hazmı da kolaylaştırır. Bundan dolayı kabızlık şikayeti olanların birincil tercih ettiği bir bitkidir.

2) Yaraları Dezenfekte Eder

Palamut ağacının yaprakları açık yaraların temizlenmesi ve yaraların iltihap kapmasını önler. Böylece yaraların daha iyi olmasını ve temizlenmesini sağlamaktadır. Yaralarda bu şekilde hızlı bir iyileşme görülür.

Palamut Ağacı Hastalıkları Neler?

Meşe küllemesi palamut ağacının bir hastalığıdır.

Palamut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Palamut Ağacı Kullanım Alanları

Palamut ağacı özellikle mobilya üretiminde kullanılır. Aynı zamanda meşe üretimi için de tercih edilir. Bahçe süslemelerinde de yine palamut ağacı vardır.