Paduk Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Paduk Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Paduk ağacının farklı renkleri bulunabilmektedir. Paduk ağacından farklı ev eşyalarını üretmek mümkündür.

Paduk Ağacı Nerede Yetişir?

Paduk ağacı Çin, Burma, Hindistan, Afrika ve Asya bölgelerinde yoğun olarak yetişen bir ağaç türüdür. Bu ağaç, göbek odunlu ağaçların grubu içerisinde yer alır. Ağacın odun hali ile pek çok mobilya yapılabilmektedir. Fakat ağaç yapısı çok dayanıklı değildir. Aynı zamanda paduk ağacından müzik aleti yapılmaktadır.

Paduk ağacı Afrika, Güney Asya Kamerun, Burma ve Çin’de yetişmektedir. Ayrıca Hindistan ve Gabun bölgesinde de bu ağaca rastlanması mümkün olmaktadır. Paduk ağacı göbek odunlu diye tabir edilen bir ağaç türüdür. Mobilya ve müzik aleti yapımında kullanımı söz konusudur. Ayrıca kaplama işlerinde de kullanılmaktadır. Bu ağacın yapısından oluşan müzik aletlerinin tiz bir sesi olmaktadır.

Paduk Ağacı Nedir?

Paduk ağacı değişik yapıya sahip bir ağaçtır. Ağaç kesildikten sonra renk değişimine uğrar. İlk kesim sırasında parlak kırmızı rengi vardır. Daha sonra bu renk daha koyu bir renk haline gelir. Toprak rengine dönüşme eğilimi gösterir. Paduk ağacının 70’den fazla rengi bulunmaktadır. Bu renkler krem, kırmızı ve kahverenginin tonları olarak bilinmektedir. Paduk ağacı yapı olarak, kıymetli olan bir ağaç türüne benzerlik gösterir. Ama Paduk ağacının odunun çok dayanaklı bir yapıya sahip değildir.

Paduk ağacı boyu 40 metreye kadar uzayabilen bir ağaç türüdür. Gövde kalınlığı ise1 metre çapa kadar çıkabilir. Kabuk kısmı kırmızı, gri karışımı bir renkte olmaktadır. Latince ismi kanatlı meyve olan bu ağaç, tohumlarının farklı şekli nedeniyle bu adı alır. Meyveleri yuvarlaktır ve etrafı tabak şeklinde düz kanatlarla çevrilidir.

Renkleri oldukça göz alıcıdır. Farklı türlerine göre ağaç renkleri de çeşitlenmektedir. Koyu kırmızı, koyu kahve gibi renklerin dışında mor renkte bile olabilmektedir. Bu renk ona kendine özgü bir hal vermektedir. Bu ağacın odunundan yapılan kadehler 15.YY’dan beri kralların sofrasında kullanılmaktadır. Ağaç halinde sağlam olan yapısı işlendikten sonra aynı oranda sağlam olmayabilir.

Paduk Ağacının Özellikleri

Paduk ağacının odunu darbelere karşı dayanıklı değildir. Herhangi bir mobilya şekline dönüştükten sonra yüzeysel değişimler görülebilir. Yüzey rengi koyulaşma eğilimi gösterir. Koyu kahverengi veya bordo tonlarında olabilir. Paduk ağacı, ağaç halindeyken daha ağır ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Paduk ağacının kesimi sonrası ise çizgileri ile güzel bir görsel oluşturduğu görülür.

Paduk ağacının lifli yapısı düz hatlar ile ilerler. Paduk ağacının kesiminden sonra 45 derecenin üzerinde kurutulması uygun olur. Paduk ağacının odunu yapısı gereği elle veya makine ile şekillenebilir. Odun halindeyken üzerine sürülen her türlü boyayı ve astarı kolay bir şekilde emebilmektedir. Fakat ağacın üzerinde işlem yaparken alkol bazlı ürünler kullanılmamalıdır. Alkol bazlı maddeler ahşap renginin yapısını değiştirmektedir.

Paduk Ağacı Nasıl Yetişir?

Paduk ağacı egzotik iklimlerin ağacı olarak bilinir. Paduk ağacı sıcak iklimlerde yetiştirilmesi gereken bir ağaç türüdür. Çok soğuk iklimler ve eksi derecelere karşı dayanıklı değildir. Paduk ağacının sıcak iklimlerin yağmur ormanlarında da görmek mümkündür. Yapı olarak görkemli bir görüntüsü vardır. Bu ağaç kendi doğal ortamında yetişir. Ama yetiştirmek isteyenler, ağacı sıcak bölgelere dikmelidir. Türkiye’ de Akdeniz Bölgesinde yetişmeye uygun bir ağaç türüdür. Ağacın üzerinde parlak renkte damarlar görülebilir.

Paduk Ağacı Bakımı

Paduk ağacı yapı olarak sıcağı seven bir ağaç türüdür. Bu nedenle sıcak iklimlerde olması gerekir. Ama sulanması önemlidir. Paduk ağacına verilen farklı isimlerde vardır. Sulu kanat, Afrika Paduğu, kanatlı meyve gibi isimlerde alır. Paduk ağacının dalları yerlere ve yanlara doğru uzama eğilimi de gösterebilir.

Geniş gövde yapıları olan türleri de vardır. Yetmişten fazla türü bulunan paduk ağacının her türünde şekil farklılıkları görülmektedir. Yaprakları dökülmez ve her mevsim üzerinde kalır. Paduk ağacı özel bir bakım gerektirmez. Paduk ağacı orta sertlikte bir ağaç türüdür. Her türlü hava değişikliğine karşı direnci vardır. Ama uzun süreli soğuk havalar yıpranmasına neden olur.

Paduk Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Paduk ağacının odununda çeşitli ev eşyaları yapılabilmektedir. Mobilya yapımında kullanılır. Ayrıca eşyaların kaplaması için kullanıldığı da bilinmektedir. Odunundan müzik aletleri yapılmaktadır. Bunun dışında Türkiye’de bıçak sapı yapımında kullanılmaktadır. Paduk ağacından tespih de yapılmaktadır. Bunun dışında gemi yapımında da kullanılması söz konusudur. Kupa, vazo, kalem gibi farklı aksesuarların yapımında kullanılmaktadır. Paduk ağacının güzel bir rengi ve sakızı andıran bir kokusu bulunur.