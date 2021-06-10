Ozon Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır? Ozon Tedavisinin Faydaları ve Yan Etkileri

Vücudu hastalıklar karşısında güçlendiren bir tedavi yöntemi olan ozon tedavisinin, son dönemlerde koronavirüsün etkilerine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede de etkili olduğu düşünülüyor. Cilde ve yüzdeki lekelere karşı da oldukça etkili olan ozon tedavisi, depresyon gibi sorunları hafifletmeye de yardımcı oluyor. Dikkat çeken faydaları ve aynı zamanda oluşabilecek yan etkilerine dair önerilerde bulunduğumuz ozon tedavisi ile ilgili yazımızda tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

Ozon tedavisi nedir?

Ozon tedavisi; beyaz kan hücrelerinin (savunma hücreleri olup enfeksiyonlara karşı korur) oluşumunu artırır, fonksiyonlarını artırır. Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. En güçlü doğal ve atık bırakmayan dezenfektandır.

Ozon tedavisi nasıl yapılır?

Çeşitli uygulaması olan ozon tedavisinde çoğunlukla lokal ve sistemik olmak üzere iki ayrı yöntem uygulanır. Sistemik ozon tedavisinde; hastalardan 50 cc-200 cc arasında kan alınarak ortalama 10 dakika boyunca ozon ve oksijen karışımıyla birleştirilmekte ve bu yeni karışım hastaya damar yolu ile geri verilmektedir.

Diğer bir yöntem olan lokal ozon tedavisinde ise; hastalığa göre uygun dozda hazırlanan ozon ve oksijen karışımının damar yerine eklemler, kas, tendon, cilt üzerine ya da vücut boşluklarına uygulanmaktadır.

Lokal uygulamalardan biri olan torbalama ise enfekte ve kapanmayan yaralar ve ülser tedavisinde kullanılmaktadır. Lezyonun bulunduğu deri özel bir torba ile çevrelenmekte ve bu bölgeye ozon gazı uygulanmaktadır. Topikal yöntemde ise ozon ve oksijen karışımı ya da ozonlu su veya yağ doğrudan deri üzerine uygulanmaktadır.

Zayıflama, detoks ve selülit programlarında da kullanılan lokal uygulamalardan biri de sauna yöntemidir. Hastaların kafa kısımları dışında kalan vücut bölümleri özel bir kabin içine yerleştirilmekte ve ozon/oksijen karışımı nemli deri üzerine doğrudan uygulanmaktadır. Kozmetik uygulamalardan biri olan sauna yönteminde seanslar yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

Ozon tedavisi kimlere uygulanabilir ve iyi geldiği hastalıklar nelerdir?

Ozon tedavisinin uygulandığı hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

Kanser,

Bel fıtığı,

Diyabet,

Periodontit ve diş hastalıkları,

Anti-aging,

Kronik yaralar,

Kronik yorgunluk,

İskemik hastalıklar,

Bakteri ve mantar enfeksiyonları,

Astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları,

Behçet hastalığı gibi otoimmun hastalıklar,

Migren,

Romatizmal hastalıklar,

Dolaşım sistemi bozuklukları,

Göz hastalıkları,

Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıklar,

AIDS,

Sedef gibi cilt hastalıkları.

Ozon tedavisi kimlere uygulanmaz?

Lösemi ve hemofili gibi hastalıklarda; ozon alerjisi bulunanlarda; yeni kalp krizi geçirenlerde; hamilelerde; kontrol edilemeyen hipertiroidide; kardiyovasküler hastalıklarda ozon tedavisi uygulanmamaktadır. Bu hastaların dışında uygun olan hastalara doktor kontrolünde ozon terapisi uygundur.

Ozon tedavisinin faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

Kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırarak organların oksijenlenmesini artırır.

Detoks edici özelliği ile vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

Kurşun, civa gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik maddeler, tarım ilaç kalıntılarının atılmasını hızlandırır.

Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir.

Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar.

Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir

Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir depresyon ve sıkıntıyı ferahlatır,

Ozon tedavisi etkisini ne zaman gösterir?

Hastalığın türüne bağlı olarak dozu ayarlanan ozonun sürekli bir etkisi bulunmuyor. Bununla birlikte çoğu hastada haftada 2 defa ve toplamda 10 seans uygulanan ozon tedavisi bu sürenin sonunda etkisini gösterse de doktorun da tavsiyesiyle belirli dönemlerde tek seans şeklinde ozon tedavisi tekrar uygulanır.

Ozon tedavisinin zararları ve yan etkileri nelerdir?

Ozon tedavisinin kanıtlanmış herhangi bir zararı olmamakla birlikte bazı hastalarda rastlanabilen olası yan etkileri şu şekilde sıralayabiliriz;

Enfeksiyon

Alerjik reaksiyonlar,

Hipoventilasyon,

Nefes darlığı,

Görme bozuklukları

Kulak iltihabı

NOT: Ozon tedavisi için mutlaka en uygun uzmanın tercih edilmesi ve olası yan etkilere karşı tüm tetkiklerin yapılmasına önem verilmesi gerekmektedir.