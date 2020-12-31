Ozon Tedavisi Covid-19'a Karşı Kullanılabilir mi?

Ozon tedavisi ve Covid-19



Tamamlayıcı tıbbın en bilinen dallarından biri olan Ozonterapinin, tıbbi ozon gazı kullanarak bazı hastalık veya sorunların tedavi edilmesi olarak tanımlanabilir. Ozon tedavisi ile, bedendeki doğal koruyucu mekanizmalar harekete geçirilmiş, detoks organlarının kapasiteleri arttırılmış olur. Toksik maddelerin, hasarlı hücrelerin, mikropların yok edilmesi bedenden uzaklaştırılmasına anlamlı bir katkı sunar. Metabolizmayı düzenleme etkisiyle sadece sorun olan bölgede değil tüm bedende genel bir iyileşme hali sağlar. Ozon tedavisi özellikle anti-bakteriyel, anti-viral, anti-fungal etkileriyle dikkat çekmektedir. Bu etkileri doza bağımlı olarak oksidan, antioksidan, anti-inflamatuar, immünömodülatör (bağışıklığı düzenleyen) mekanizmalar üzerinden gerçekleşir.



Covid-19 pandemisi yaşanan şu dönemde bu etkileri nedeniyle ozon tedavisi yeniden gündeme geldi. Covid-19 virüsünün lipitten zengin zarflı bir virüstür. Ozon tedavisi ise bu tür zarflı virüslere özellikle etkilidir. Virüsün oksidasyona karşı savunmasız bölgelerinden direkt antiviral etkisini gösterir. Ozon, virüs-hücre temasını engeller ve üreme döngüsünü sekteye uğratır. Bunun yanında vücudun doğal bağışıklık sistemini güçlendirerek ve detoks kapasitesini arttırarak da destekler. Tüm bu etkileriyle hem covid-19 enfeksiyonuna karşı korumada hem enfeksiyonun tedavi sürecinde hem de geçirilmiş enfeksiyona bağlı oluşan kronik istenmeyen değişikliklerin tedavisinde kullanılabilmektedir.