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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Özkök'ten Sevgililer Günü'ne özel liste...
Kültür Sanat
Fotoğraf: Alamy

Özkök'ten Sevgililer Günü'ne özel liste...

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Özkök'ten Sevgililer Günü'ne özel liste...
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"Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü... Birçok çift için birbirlerine duydukları sevgiyi göstermenin en iyi fırsatı."

Çiftlerin geçmişte dışarıda baş başa oldukları Sevgililer Günü etkinlikleri bu yıl pandemi nedeniyle yerini evde yapılacak kutlamalara bıraktı.

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de Sevgililer Günü kutlamaları esnasında romantik bir ambiyans yaratmak isteyenler için 10 şarkılık özel bir çalma listesi hazırladı.

Liste Rod Stewart'tan Ellie Goulding'e birçok ünlü ismin en yeni şarkılarından oluşuyor. Dinlemek isterseniz içinde Özkök'ün içinde bu şarkıların da bulunduğu DJ ERT TOP 50 FEBRUARY 2021 isimli çalma listesini de aşağıda bulabilirsiniz. 

Rod Stewart: “Careless With Your Love”

Laura Pausini: “Io Se”

Shaed: “Once Open A Time”

Above and Beyond: “Sun in Your Eyes”

Papik, Francesca Gramegna: “Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)”

Glass Animals, Oliver Heidens: “Heat Vaves- Oliver Heidens” (Remix)

Keith Goodwin, Zac Brown, Jason Mratz: “I Know What Love Is”

Mike Posner, Stanaj, Young Bae: “Momma Always Told Me” (Feat Stana)

Tate McRae: “Rubberband”

Ellie Goulding, Lauv, Syn Cole: “Slow Granade-Syn Cole” (Remix)

Ryhe: “Safeword”

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