Özel Günleri Hürriyet Arşivleri ile Unutulmaz Kılın

‘Özel Gün Hürriyet’i adını taşıyan tarihten sayfalar, istenilen tarihe özel olarak düzenlenebiliyor. Kişinin doğduğu, evlendiği ya da kutlamak istediği özel günlerde yaşanan olaylar, Türkiye’nin ve dünyanın gündemi Hürriyet sayfalarında yer alıyor. Hürriyet, tarihi anlamlandıran ve kutlamalara farklılık katan bu özel hediyeyi n11 iş birliği ile okuyucularına sunuyor.

Yıl dönümleri, doğum günleri, sevgililer günü, yılbaşı için farklı ve sıra dışı bir hediye seçeneği olan ‘Özel Gün Hürriyet’ini istenilirse sayfanın üst kısmında yer alan kişisel bir notla hazırlatmak da mümkün olabiliyor.

Seçilen tarihe ait gazetenin birinci sayfası, farklı boyutlarda, özel olarak basılarak ve tercih edilen çerçeve seçeneklerinde hazırlanarak sunuluyor.

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