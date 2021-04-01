Oya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Oya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Oya ağacı, koyu kırmızıdan beyaza kadar değişen farklı renklerdeki canlı çiçekleri ve yaz aylarında hem genel alanlarda hem de özel bahçelere ekilen ağaçlardır.

Oya Ağacı Nedir? Oya Ağacı Hakkında Bilgi

Oya ağacı, gösterişli çiçekleri ve alışık olmadığımız gümüş grisi ve kahverengi kabuğu ile çok beğenilen bir bitkidir. Uzun ve sert donların olmadığı bölgelerde yetiştirilen bu ağaçlar, Lagerstroemia indica’nın çok kalın bir çalı ya da kalın gövdesi ve dalları ile orta büyüklükte bir süs ağacı haline gelir. Aynı zamanda bu bitki, çok soğuk bölgelerde ise, kalıplanmış çalı şeklinde yetişir. Çiçekleri salkım şeklinde yetişen sürgünler üzerinde dizili şekilde büyür. Karakteristik bir kabuğa sahip olan bu ağaç, gövde oluşmayacak gibi görünse de, muhteşem açan çiçekleri bu bitki için harcanan emeği değerli kılar.

Oya Ağacı Latince İsmi

Oya ağacının Latince ismi, Lagerstroemia indica'dır.

Oya Ağacı Özellikleri

Sütlü kahve, pembe renkli parlak, düzgün gövdesi ile çiçeksiz mevsimlerde bile göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Dört mevsim bahçede güzelliğini koruyan bu ağaç, yaz aylarında alınırsa bir o kadar kış soğuğuna dayanıklı olur. Çalının ağaca dönüşmesi için ısıya ihtiyacı vardır. Bu nedenle yaz aylarını daha çok sever. Yerel iklime bağlı olarak çiçeklenme vakti değişiklik gösterebilir. Sıcak bölgelerde erken yaz mevsimlerinde ağaç çiçek açmaya başlar. Fakat genellikle Ağustos ortası ve Eylül başında Oya ağacı çiçek açmaya başlar. Gölgeli alanlarda çiçek açmaz. Genellikle Temmuzdan Kasım'a kadar çiçek açar.

Oya Ağacı Ne Zaman Dikilir?

l Oya ağacı, ilkbaharda dikilmelidir. Bu ağacın kış gelmeden bolca güneşe maruz kalması gerekir.

l Dikim sırasında bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviye edilmesi gerekir. Bitki çevresinde bulunan alanın, nemini korumak için odun yongası tabakası konması gerekir.

l Sıcak bölgelerde ve kuraklık dönemlerinde ılımlı sulama ile birlikte, ilk ya da sonraki yıl büyüme mevsimi süresince çok fazla özene ihtiyaç duymaz.

l Bitkiler bahçede ikinci yazına başladıkları bir sezon içinde tabandan cevap almalı ve çiçek açma boyuna gelmelidir. Bu nedenle ağaç, iki haftada bir büyümeyi hızlandırmak için sıvı gübre ile beslenince daha hızlı büyürler.

Oya Ağacı Nerede Yetişir?

Oya ağacı, başta Doğu Asya olmak üzere Japonya, Çin ve Kore başta olmak üzere pek çok alanda yetiştirilir. Oya ağacının ana vatanı olarak da Güney Çin ve Güney Asya olarak bilinir. Oya ağacı, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde sıkça yetiştirilir.

Oya Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Oya ağacı, verimli bereketli ve drene edilmiş topraklarda yetiştirilir. Oya ağacı hem serin hem de sıcak bölgelerde yetişir. Budamanın gerekli olduğu durumlarda dikkatli ve ağaca yara vermeden budama yapmanız gerekir.

Oya Ağacı Yaprak Döker mi?

Oya ağacının yaprakları kış aylarında dökülür, her yaz yeniden açar. Harika bir görünüm sunan yapraklar, gölgede kış aylarında yetişir.

Oya Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Oya ağacı bakımı oldukça zahmetsizdir. Kurak ve çok sıcak olan dönemlerde yeterli sulama yapmak ve gerektiğince ağacı budamak, ağacın ömrünü önemli ölçüde uzatır.

Oya Ağacı Faydaları Nelerdir?

Oya ağacı, yaprak dökse bile gözleri şenlendirecek bir dekor bitkisidir. Oya ağacı, yol kenarlarına, refüjlere ve pek çok peyzaj alanına süs bitkisi olarak ekilir. Güzelliği sayesinde dinlendirici özelliği de vardır.

Oya Ağacı Hastalıkları Neler?

Oya ağacını en çok etkileyen hastalık küllemedir. Bu nedenle yaz ayları bitmeden bitki düzenli olarak ilaçlanmalıdır. Külleme bitkisinin yapraklarında ortaya çıkar. Zirai ilaç satan yerlerde fungusit ilacı ile ilaçlanarak hastalık külleme hastalığı önlenebilir.

Oya Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Oya Ağacı Kullanım Alanları

Oya ağacı, genellikle dekoratif amaçlı kullanılan ve ekildiği her yere harika bir görünüm sunan özel bir bitkidir. Oya ağacı, yol kenarlarına, peyzaj ve park alanlarına güzel görünüm katmak için dikilir. Yetiştirilmesi ve bakımı oldukça kolay olan bu ağaç, pembe ve renkli çiçekleri ile dikkat çeker.