Oturma Odası İçin En Doğru Mobilya Nasıl Bulunur?

Zamansız parçaları seçin

Mobilya alırken o yılın modasına uygun modellere odaklanmayın. Bu konuda ileri görüşlü olmaya çalışın ve zamansız parçalara yönelin. Köşeli koltuklar, berjerler, ahşap sandalyeler her zaman hoş duracak modellerden bazılarıdır.

Farklı renklerle ve desenlerle uyumlu durması kolay, nötr renklerde kanepe ve sandalyeler alın. Krem, gri gibi renkler her tonla uyum sağlayabilen güzel seçeneklerdir.

Nötr renkli kanepe ve sandalyeleri renkli kırlentler, kilimler ve minderlerle canlandırabilirsiniz. Kilim, minder ve kırlentler kolaylıkla dekorasyona dahil edilebilir ve kaldırılabilir ögelerdir. Mevsimlere göre ya da değişiklik istediğinizde kilimleri minderleri kaldırabilir ya da renk değiştirmek için farklı kılıflarla kullanabilirsiniz.

Uzun vadeli düşünün

Beğendiğiniz mobilyalar sadece şu an oturduğunuz daireye uyacak türden olmamalı. Taşınma ihtimalinizi de aklınızda tutmalı, ona göre mobilyalar seçmelisiniz. Şimdiki daireniz çok büyük olabilir ve siz de devasa bir masa istiyor olabilirsiniz. Peki ya daha küçük bir daireye taşınırsanız? Tüm bunları göz önünde bulundurarak dekor etmeye çalışın.

Modüler mobilyalara yönelmek akıllıca olabilir. Bu tarz mobilyalar parça parça satıldığı için yerinize uygun olanları almakta, fazla gelenleri almamakta özgürsünüz. Modüler mobilyaları farklı kombinasyonlarla da kullanmak mümkün olduğu için dilediğiniz şekilde dekore edebilir, yerlerini değiştirebilirsiniz.

Sürdürülebilir öğeleri bulun

Sürdürülebilir yani bakım yapılabilir, temizlenmesi ve onarımı kolay olan parçalara bakın. Yatak olan koltuklar, kolay temizlenen kumaşlar, çıkarılabilen minder kılıfları, kolay çizilmeyen malzemeden üretilmiş mobilyalar uzun ömürlü olur.

Minderleri dikilmiş, iskelete sabitlenmiş sandalye ve kanepeler yerine minderleri çıkabilenleri tercih edin. Böylece mobilyalarınızda değişiklik yapmak istediğinizde yenilerini almak yerine sadece kumaşlarında değişiklik yapabilir, değişimi oldukça uygun fiyata halledebilirsiniz.