Örümcek Adam Serisi Filmleri - Örümcek Adam Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

The Amazing Spider Man adlı dizi 1977 yılında yayımlanmaya başladı ve 2 sezon sürdü. Sinema tarihindeki ilk Örümcek Adam uyarlaması ise 1981 yılında Spider Man: The Dragons Challenge adıyla vizyona girdi. 25 yıl sonra Örümcek Adam serisi başladı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Filmin baş rol oyuncularından Kirsten Dunst'a Empire Film Festivalinde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü getiren film BMI ve SATURN festivallerinden de ödülle dönmeyi başardı. En çok izlenen süper kahramanlardan biri olan Örümcek Adam rolünü birçok ünlü oyuncu canlandırdı. Bu oyuncuların isimleri şu şekilde sıralanabilir: Tom Holland, Nicholas Hammond, Andrew Gafield ve Tobey Maguire.





Örümcek Adam Serisi Filmleri ve İsimleri

Spider Man



Spider Man II



Spider Man III



Örümcek Adam Serisi İzleme Sırası

Öncelikle 2002 yılında gösterime giren Spider Man filmi izlenmeli. Daha sonra 2004 ve 2007 yapımı Spider Man II ve III filmleri ile seri tamamlanabilir. İlk filmden 2 yıl sonra vizyona giren Spider Man II, Satürn Festivalinde En İyi Fantastik Film ödülünü kazandı. Örümcek Adam serisinin en çok izlenen ve gişe hasılatı yapan filmi Spider Man III oldu. Özellikle finaliyle sinema eleştirmenlerinden tam not alan yapım 900 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etti.

Örümcek Adam Konusu

Genetiği değiştirilmiş bir örümcek açık kalan laboratuvar kapısından dışarı çıkar. Lise öğrencisi olan Peter Parker, bu örümcek tarafından ısırılır. Isırma sonucu gen aktarımı gerçekleşir ve Peter Parker örümcek adama dönüşür. Artık birçok insanüstü güce sahiptir ve bu gücünü insanlığı tehdit eden kötü adamlara karşı kullanmaya karar verir.



Serinin ikinci filminde Peter, Mary Jane tarafından terk edilir. Peter, ona Örümcek Adam olduğunu söylemek istese de başaramaz. Bu esnada Doktor Ahtapot adındaki biri şehre korku salmaya başlamıştır. Depresyonda olan Peter, insanların hayatını kurtarmak için Örümcek Adam kostümünü giyer ve Doktor Ahtapot'un karşısına çıkar.



Serinin üçüncü ve son filminde, mavi kostümü birdenbire siyaha dönen Spider Man'ın karakterindeki değişimler beyaz perde taşınıyor. Güçleri artan Peter Parker, şimdi hem kendi benliğiyle hem de Kumadam ile savaşmak zorundadır.

Örümcek Adam Vizyon Tarihi

Spider Man - 14 Haziran 2002



Spider Man 2 - 2 Temmuz 2004



Spider Man 3 - 4 Mayıs 2007





Örümcek Adam Oyuncuları

Tobey Maguire



Kirsten Dunst



Willem Dafoe



James Franco



Rosemary Harris



Dylan Baker



Thomas Haden Church



Alfred Molina



Topher Grace



J.K. Simmons



Perla Haney Jardine



Cliff Robertson



Elya Baskin



Mageina Tovah



Becky Ann Baker



Lucy Gordon



Rogello T. Ramos



Bill Nunn



Donna Murphy



Ted Raimi



Vanessa Verlito



Elizabeth Banks

Örümcek Adam Yönetmeni

Örümcek Adam serisinde yer alan üç filmi de daha çok korku- gerilim türündeki filmleriyle bilinen Sam Raimi yönetti. Senaryosunu Stan Lee, Alfred Gough ve Steve Ditko'nun kaleme aldığı Spider Man'in yapımcılığını ise Avi Arad ve Laura Ziskin üstlendi.







