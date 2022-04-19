Oruç Tutmanın Faydaları Nelerdir? Ramazanda Oruç Tutmanın Sağlığa Bilimsel Faydaları

Oruç tutmanın faydaları, içerisinde bulunduğumuz ramazan ayıyla birlikte pek çok Müslümanın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Maneviyatı ve kardeşlik iklimi ile öne çıkan bugünlerde, oruç tutmanın faydaları ile vücuda da etkisi bulunuyor. Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflıyor. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniliyor. İşte Ramazanda 30 gün oruç tutmanın sağlığa faydaları...

Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Oruç özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. İşte bunun yanı sıra orucun sağlığa 10 faydası...