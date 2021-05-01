Ortanca Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Ortanca Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Ortanca çiçeğinin Latince adı Hydrangea Macrophylla olarak bilinmektedir. Bu çiçeğin gövdesi, çalı şekline benzer. Ortanca çiçeğinin anavatanı ise Japonya'dır. Bununla birlikte ortanca çiçekleri çok değişik renkler ile yetiştirilmektedir. Kokusu olmayan bu çiçek türünün, renk çeşitleri ve yaprak şekilleri ile oldukça büyüleyici bir görünüme sahip olduğu belirtilebilir. Bu özelliklerden dolayı, ortanca çiçeği dünyanın her yerinde çok sık yetiştirilen bir süs bitkisi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Ortanca Çiçeği Nedir?

Ortanca çiçeği; çalı şeklindeki gövdeye sahip bir bitkidir. Kış aylarında yaprakları döken bu çiçeğin anavatanı Japonya'dır. Ortanca çiçeklerinin pek çok rengi olabilir. Kokusu bulunmayan bu çiçeğin, renklerinin çok gösterişli olduğunu belirtmek mümkündür.

Ortanca Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Ortanca çiçekleri; yaz mevsiminde direkt güneş ışığı almayı sevmez. Fakat yine de güneş ışığı almalıdır. Kış mevsiminde ise çok soğuk hava koşullarında kalmamalıdır. Ortancaların; killi, humuslu, asitli, kuvvetli ve geçirgen içeriklere sahip olan topraklarda yetiştirilmesi gerekir. Bitki, saksı içerisinde bakılıyorsa, saksı ve toprak değişimi adına Nisan ayı oldukça uygundur. Ortancaların rengi, toprakta yer alan bileşenlere göre şekillenir. Bununla beraber ortancaların sağlıklı bir biçimde büyümesi adına delikli ve büyük saksıların tercih edilmesi gerekir. Bununla beraber kısa zamanda saksı değiştirmek, bitkinin büyümesinde olumsuz etki sağlar. İlkbahar ve yaz mevsiminin ortalarında gübre kullanmak, bitkinin sağlıklı bir biçimde gelişmesine yardımcı olur.

Ortanca Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ortanca çiçekleri; Nisan ve Mayıs aylarında ekilmelidir. Bahar aylarında yazlık fideler ekilebilir. Tohumlanarak ekilen ortanca çiçekleri; belli bir bölüm ince dere kumu, funda toprağı, belli bir bölüm çürük yapraktan oluşan karışımlı toprakları çok sever. Ortanca toprağı nemli kalmalıdır.

Ortanca Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Ortanca çiçekleri; su içerisinde köklendirilerek çoğaltılabilir. Su içerisine yerleştirilen ortanca çiçeğinin suyu haftada bir defa değiştirilip, köklenmesi beklenebilir. Bitki, köklendikten sonra toprak içerisine gömülebilir.

Ortanca Çiçeği Nasıl Sulanır?

Ortanca çiçeği; suyu çok seven bir bitki türüdür. Yaz mevsiminde sulama düzeni, haftada minimum iki gündür. Soğuk kış mevsiminde ise haftada bir defa yeterlidir. Fazla bir şekilde sulanan ortanca çiçeğinin köklerinde hastalık oluşabilir. Bundan ötürü bitkinin toprağını devamlı kontrol etmek gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus, sulama işlemi, sabah saatlerinde yapılmalı ve oda sıcaklığındaki su kullanılmalıdır.

Evde Ortanca Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Ortanca çiçekleri; şekli, farklı renkleri, büyüklüğü ile kendisine hayran bırakan bir çiçek olmakla beraber kolayca yetişmesi sayesinde her dam popülerliğini korumuştur. Hızlıca büyümelerinden ötürü genel olarak dış mekan bitkisi şeklinde tercih edilse bile evlerde saksı içerisinde yetiştirilmesi mümkündür.

Ortanca Çiçeği Anlamı

Ortanca çiçeği; her yerde çok sık kullanılan bir bitki türüdür. Düğün ve buna benzer organizasyonlar adına iyi bir alternatiftir. Renkler ele alındığı zaman mavi ortanca; özür dilemek, romantik teklifi geri çevirmek anlamına gelir. Pembe ortanca; romantizm duygusallık ve evlilik anlamına gelir. Beyaz ortanca ise övgü, bolluk ve zarafeti sembolize eder. Bununla beraber ortanca çiçeği, içten duyguların ifade edilmesinde kullanılır.

Ortanca Çiçeği Latincesi

Ortanca çiçeğinin Latince adı Hydrangea Macrophylla'dır.

Ortanca Çiçeği Özellikleri

Ortanca çiçeği, her yerde yetişebilen ve çok türlü olan bir çiçektir. Taşkıran ailesinden olan ortanca, ilk defa Japonya'da yetiştirilmektedir. Türkiye koşullarında da yetiştirilebilen ortancalar, kireçsiz, killi ve hafif toprakları ve gölge duvarın diplerini tercih etmektedirler. Konum bakımından gölgeli olan alanlar, ortancalar adına uygundur.

Ortanca Çiçeği Faydaları



Ortanca çiçeği faydaları;

- Kum ve taş dökmeye destek olur.

- Vücudu güçlendiren etkisi bulunur.

- Sedef hastalığının yayılmasını önler. Bununla beraber bir süre sonra hastalığın gerilemesine de yardımcı olduğu bilinir.

- Prostat tedavisi adına çok etkilidir. Bilhassa büyümüş ve yangılı prostat durumunda tedavi eden rolü bulunur. Prostat büyümesini ve kanserini önleme konusunda da çok etkilidir.

- İdrar yollarını temizler. İdrar yolunda var olan hastalıkların olumsuz etkisini azaltmaktadır.

- Ortanca çiçeği, boşaltım sistemine yardımcı görev görür. Ödem arttırıcı etkisi bulunan ortanca çiçeğinin idrar söktüren etkisi bulunur.

- Bazı uzmanlar açısından MS hastalığının tedavisi için yararlı olduğu belirtilmektedir.