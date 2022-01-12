Orşit Nedir, Neden Olur? Orşit Belirtileri ve Tedavisi
"Orşit veya halk arasında bilinen adıyla testis iltihabı, testislerden birinin veya her ikisinin iltihaplanması durumudur. Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar orşite neden olabilir veya nedeni bilinmeyebilir. Orşit çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon (CYBE) gibi bakteriyel bir enfeksiyonun sonucudur. Bazı durumlarda kabakulak virüsü orşite neden olabilir. Peki orjit nedir, neden olur? İşte orşit türleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler..."
Testislerde meydana gelen iltihaplanmayla oluşan orşit ağrıya neden olur ve doğurganlığı etkileyebilir. İlaç tedavisi, bakteriyel orşitin nedenlerini tedavi edebilir ve viral orşitin bazı belirti ve semptomlarını hafifletebilir. Ancak skrotal hassasiyetin kaybolması birkaç hafta sürebilir.
Orşit, testislerin iltihaplanmasıdır. Bakteri veya virüs neden olabilir.
Her iki testis de aynı anda orşitten etkilenebilir. Bununla birlikte, semptomlar genellikle sadece bir testiste görülür.
Bu tür testis iltihabı genellikle kabakulak virüsü ile ilişkilidir.
Orşit Belirtileri Nelerdir?
Orşit belirti ve semptomları genellikle aniden gelişir ve şunları içerebilir:
- Testislerden birinde veya her ikisinde şişme
- Hafif ila şiddetli arasında değişen ağrı
- Ateş
- Mide bulantısı ve kusma
- Genel rahatsızlık hissi (halsizlik)
"Testis ağrısı" ve "kasık ağrısı" terimleri bazen birbirinin yerine kullanılır. Ancak kasık ağrısı, testiste değil, uyluk ve karın arasındaki derinin kıvrımında meydana gelir. Kasık ağrısının nedenleri, testis ağrısının nedenlerinden farklıdır.
Orjit Neden Olur?
Orşite bakteriyel veya viral bir enfeksiyon neden olabilir. Bazen orşitin nedeni belirlenemez.
Bakteriyel orşit
Çoğu zaman, bakteriyel orşit, epididimit ile ilişkilidir veya sonucudur. Epididimit genellikle epididime yayılan üretra veya mesane enfeksiyonundan kaynaklanır.
Çoğu zaman, enfeksiyonun nedeni bir CYBE'dir. Enfeksiyonun diğer nedenleri, üriner sisteminizdeki anormalliklerle doğmanız veya penisinize bir kateter veya tıbbi aletlerin takılmasıyla ilgili olabilir.
Viral orşit
Kabakulak virüsü genellikle viral orşite neden olur. Ergenlik çağından sonra kabakulak bulaşan erkeklerin yaklaşık üçte biri, genellikle kabakulak başlangıcından dört ila yedi gün sonra orşit geliştirir.
Tedavi orşitin nedenine bağlıdır.
Bakteriyel orşit tedavisi
Bakteriyel orşit ve epididimo-orşiti tedavi etmek için antibiyotiklere ihtiyaç vardır. Bakteriyel enfeksiyonun nedeni bir CYBE ise, cinsel partnerinizin de tedaviye ihtiyacı vardır.
Enfeksiyonun geçtiğinden emin olmak için, semptomlarınız daha erken hafiflese bile, doktorunuz tarafından reçete edilen antibiyotiklerin tamamını alın.
Hassasiyetin kaybolması birkaç hafta sürebilir. Dinlenmek, skrotumu atletik bir kayışla desteklemek, buz paketleri uygulamak ve ağrı kesici ilaç almak rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir.
Viral orşit tedavisi
Tedavi semptomların giderilmesine yöneliktir. Doktorunuz şunları önerebilir:
- İlaç tedavisi
- Yatak istirahati ve skrotumunuzu yükseltmek
- Soğuk press'ler uygulamak
Viral orşitli çoğu insan, skrotal hassasiyetin kaybolması birkaç hafta sürebilmesine rağmen, üç ila 10 gün içinde daha iyi hissetmeye başlar.