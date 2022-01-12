Orşit Nedir, Neden Olur? Orşit Belirtileri ve Tedavisi

Testislerde meydana gelen iltihaplanmayla oluşan orşit ağrıya neden olur ve doğurganlığı etkileyebilir. İlaç tedavisi, bakteriyel orşitin nedenlerini tedavi edebilir ve viral orşitin bazı belirti ve semptomlarını hafifletebilir. Ancak skrotal hassasiyetin kaybolması birkaç hafta sürebilir.

Orşit Nedir?

Orşit, testislerin iltihaplanmasıdır. Bakteri veya virüs neden olabilir.

Her iki testis de aynı anda orşitten etkilenebilir. Bununla birlikte, semptomlar genellikle sadece bir testiste görülür.

Bu tür testis iltihabı genellikle kabakulak virüsü ile ilişkilidir.

Orşit Belirtileri Nelerdir?

Orşit belirti ve semptomları genellikle aniden gelişir ve şunları içerebilir:

Testislerden birinde veya her ikisinde şişme

Hafif ila şiddetli arasında değişen ağrı

Ateş

Mide bulantısı ve kusma

Genel rahatsızlık hissi (halsizlik)

"Testis ağrısı" ve "kasık ağrısı" terimleri bazen birbirinin yerine kullanılır. Ancak kasık ağrısı, testiste değil, uyluk ve karın arasındaki derinin kıvrımında meydana gelir. Kasık ağrısının nedenleri, testis ağrısının nedenlerinden farklıdır.

Orjit Neden Olur?

Orşite bakteriyel veya viral bir enfeksiyon neden olabilir. Bazen orşitin nedeni belirlenemez.

Bakteriyel orşit

Çoğu zaman, bakteriyel orşit, epididimit ile ilişkilidir veya sonucudur. Epididimit genellikle epididime yayılan üretra veya mesane enfeksiyonundan kaynaklanır.

Çoğu zaman, enfeksiyonun nedeni bir CYBE'dir. Enfeksiyonun diğer nedenleri, üriner sisteminizdeki anormalliklerle doğmanız veya penisinize bir kateter veya tıbbi aletlerin takılmasıyla ilgili olabilir.

Viral orşit

Kabakulak virüsü genellikle viral orşite neden olur. Ergenlik çağından sonra kabakulak bulaşan erkeklerin yaklaşık üçte biri, genellikle kabakulak başlangıcından dört ila yedi gün sonra orşit geliştirir.

Orşit Tedavi Yöntemleri

Tedavi orşitin nedenine bağlıdır.

Bakteriyel orşit tedavisi

Bakteriyel orşit ve epididimo-orşiti tedavi etmek için antibiyotiklere ihtiyaç vardır. Bakteriyel enfeksiyonun nedeni bir CYBE ise, cinsel partnerinizin de tedaviye ihtiyacı vardır.

Enfeksiyonun geçtiğinden emin olmak için, semptomlarınız daha erken hafiflese bile, doktorunuz tarafından reçete edilen antibiyotiklerin tamamını alın.

Hassasiyetin kaybolması birkaç hafta sürebilir. Dinlenmek, skrotumu atletik bir kayışla desteklemek, buz paketleri uygulamak ve ağrı kesici ilaç almak rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir.

Viral orşit tedavisi

Tedavi semptomların giderilmesine yöneliktir. Doktorunuz şunları önerebilir:

İlaç tedavisi

Yatak istirahati ve skrotumunuzu yükseltmek

Soğuk press'ler uygulamak

Viral orşitli çoğu insan, skrotal hassasiyetin kaybolması birkaç hafta sürebilmesine rağmen, üç ila 10 gün içinde daha iyi hissetmeye başlar.