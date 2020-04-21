Sağlıklı Ramazan Menüsü

Sosyal izolasyon nedeni ile birçok kişinin evlerinden çalışmaya başladığını ifade eden Aktepe, bu nedenle gün içinde harcanılan enerjinin alınan enerjiden az olması nedeniyle kilo artışı yaşanabileceğini söyledi.

Örnek ramazan menüsü

İftar için:

- İftariyeliklerin birisinden 1 adet seçilebilir

- Bir kase sebze çorba (kekik, karabiber ve zerdeçal ilaveli)

- Bir dilim tam buğday ekmeği veya avuç içi kadar pide

- Salata (kıvırcık, ıspanak, yeşil soğan, turp, maydanoz, dereotu, 1/2 nar veya portakal, limon ve zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu ilaveli)

- 10-15 dakika ara verildikten sonra etli ve kırmızı kapya biberli mantar sote (etin yağı ile pişmiş)

- Sebzeli bulgur pilavı ve bir bardak ayran (kekik ve kuru nane ilaveli)

Ara öğün olarak:



- Bir küçük muz, 2 tüm ceviz ve tarçınlı süt.

Sahur için:

- Peynirli, kuru domatesli yağsız tost, bir tane haşlama yumurta, bir bardak kefir, 5 tüm ceviz, bir portakal, maydanoz, dereotu, renkli biberler, ıspanak gibi C vitamini yüksek sebzeler de bol limon ilaveli olarak tüketilebilir.