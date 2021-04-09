Örme Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Örme Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Örme kumaş diğer tüm farklı kumaşlar arasında en bilinen kumaş çeşididir. Birbirinden farklı ipliklerin çeşitli model ve desen şeklinde örülmesi ile oluşan bu kumaş çeşidi geçmişten günümüze en çok kullanılan kumaşlardan birisi olmuştur.

Örme Kumaş Nedir?

Örme kumaş çeşitleri pek çok farklı yerde kullanılmaktadır. Çok yaygın olarak kullanılan örme kumaşların üretimi farklı şekillerde yapılmaktadır. İstenilen renklerde ipler alınarak örücü malzemeler ile çeşitli desenler ortaya çıkarılabilir. Örme kumaş çeşitleri ise tekstilde üretilen kıyafetler için kullanılmaktadır. Örme kumaşlarda iplikler tek ve ya toplu bir şekilde beslenerek desenler ortaya çıkarılır. Örme materyalleri ile iplere ilmek atılarak istenilen modelde örme kumaş elde edilir.

Örme Kumaş Nasıldır?

Örme kumaş ortaya çıkarken iğne ya da örgü malzemeleri ile ipliklere ilmek atılır. Belli bir plan dahilinde atılan ilmekler ile çeşitli desenler ortaya çıkar. Yan yana gelen bu ilmekler de birbirinden farklı örme kumaşları meydana getirir. Çeşitli işlemler sonucu elde edilen bu kumaşa örme kumaş denilmektedir. Örme kumaşlar genellikle esnek bir yapıya sahip olmaları ile bilinir. Dolayısı ile bu kumaşların bakım ve temizliğine de çok dikkat edilmesi gerekebilir.

Örme Kumaş Terletir mi?

Örme kumaşlarda kullanılan ipliklerin yapısına göre terletme oranı artabilir. Özellikle yün ipliklerden üretilen örme kumaşlar vücut ısısına hakim olduğu için vücudu çok sıcak tutacaktır. Günümüzde oldukça bilinir olan örme kumaşlar özellikle soğuk kış aylarında yoğun olarak kullanılırlar. Örme kumaşın bakımı da çok özen istemektedir.

Örme Kumaş Özellikleri

Günümüzde çok sık kullanılan örme kumaş çeşitlerinde iplikler örülerek hızlı bir şekilde kumaş haline dönüştürülürler. İstenilen desen verilerek örülen bu kumaşlar oldukça yumuşak bir halde bulunurlar. Farklı ürünler kullanılarak da örme kumaş elde edilebilir. Bu kumaşlar için de önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Örme kumaşların kişi üzerinde dolgun ve kabarık bir yapısı da bulunabilir. Özellikle çocuk giyim sektöründe örme kumaşlar da çok fazla kullanılmaktadır.

Örme Kumaş Kullanım Alanları

Geçmişten günümüze en fazla kullanılan kumaş türlerinden bir tanesi olan örme kumaşların kullanım alanları oldukça fazladır. Düz örme makinelerinde genellikle kışlık ve mevsimlik kazaklar üretilir. Hırka, süveter ve benzeri ürünleri örülmesinde kullanılan bu makineler dış giyim sektöründe yoğun olarak kullanılır. Örme kumaşın kullanım alanları da gün geçtikçe artıyor.

Örme Kumaş Esnek midir?

Kış mevsiminde kullanılan kazak, hırka ve süveter gibi kıyafetlerin üretiminde kullanılan örme kumaşlar esnek bir yapıya sahiptir. Örgülerin sıklığına göre örme kumaşların esnekliğinde de artış görülebilir. O nedenle örme kumaşlar her bedene rahat bir şekilde uyum sağlayabilir.

Örme Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Örme kumaşların temizliğine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Örme kumaşta kullanılan iplikler suyu rahat bir şekilde çekeceği için ipliklerde şişme meydana gelebilir. O nedenle özellikle sıcak suda yıkanan örme kumaşlarda ilk yıkamalarda çekme meydana gelebilir. Örme kumaş birkaç yıkamanın ardından yıkadığında normal ebatlara dönecektir.

Örme Kumaş Sıcak Tutar mı?

Genellikle kış mevsiminde kullanılan örme kumaşlar vücudu da çok sıcak tutmaktadır. Isıyı tutan örme kumaş çeşitleri vücut ısısını korur. Bu nedenle soğuk kış günlerinde giyilen örme kumaşlar da kişiyi oldukça sıcak tutacaktır. Başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerde de kış mevsiminde örme kumaş çok fazla kullanılmaktadır.