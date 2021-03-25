Orman Gülü Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Orman Gülü Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Orman gülü ağacı özellikle görüntüsü ile sokakların, caddelerin ve bahçelerin vazgeçilmezi haline gelmektedir. Orman gülü ağacının yetiştirilmesi özel bir bilgi ve birikim gerektiren tarımsal faaliyetler arasında gelmektedir.

Orman Gülü Ağacı Nedir? Orman Gülü Ağacı Hakkında Bilgi

Ağaçların içerisinde görüntü açısından en estetik duran türleri arasında gelen orman gülü ağacı, genel olarak gür bir şekilde açtıkları kırmızı, sarı, pembe, mor ve mavi gibi çiçekleri ile bilinmektedir. Çalı ve bodur olarak bilinen orman gülü ağacı, yapraklarının ve çiçeklerinin kokusu ile de hoş bir hava yaratmaktadır. Ayrıca üretimi açısında da bolca tohum vermektedir.

Orman Gülü Ağacı Latince İsmi

Orman gülü ağacının latince ismi Rhododendron ponticum şeklindedir. Tam çevirisi mor çiçekli orman gülü olan orman gülü ağacının yabancı kaynaklarda ismi de bu şekilde geçmektedir. Orman gülü ağacının diğer latince isimleri ise Beyaz çiçekli (Rhododendron ungernii), Sarı çiçekli (Rhododendron luteum), Pembe çiçekli (Rhododendron smirnowii) ve Kafkas (Rhododendron caucasicum) şeklindedir. Bu isimler farklı kaynaklarda tanım için sıkça kullanılmaktadır. Bölgesel olarak da değişebilir.

Orman Gülü Ağacı Özellikleri

Orman gülü ağacı bodur bitkiler içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak boyu 20 - 25 metreye kadar çıkabilen türleri de bulunmaktadır. Orman gülü ağacının çiçeklerinin yoğunluğu görüntüleri itibari ile kolaylıkla diğer türlerden ayrıştırılmasında yardımcı olur. Yaklaşık olarak 130 türü bulunan orman gülü ağacının en fazla görüleni ise kırmızı ve mor renkli çiçek türleridir.

Orman Gülü Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Orman gülü dikimi Nisan - Mayıs ve Eylül - Ekim aylarında yapılabilmektedir. Dayanıksız yapısı nedeniyle toprağın durumu bu aylarda uygun hale gelmektedir.

Orman Gülü Ağacı Nerede Yetişir?

Orman gülü ağaçları bol suyu istemektedir. Bu nedenle de dikimi yapılan yerdeki yağış oranına dikkat edilmelidir. Türkiye'de orman gülü genel olarak Kuzey Marmara'nın ormanlık ve yüksek alanlarında ve Karadeniz bölgesinde yetiştirilmektedir.

Orman Gülü Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Orman güllerinin kökleri uzun olabilmektedir. Bu nedenle de yaklaşık 30 - 40 cm derinliklere dikilmesi gerekmektedir. Genel olarak saksıda başlayan yetiştirme işlemleri ağacın boyutuna göre toprağa nakledilmesi ile devam edilebilir. Orman gülü seralarda yetiştirilebildiği gibi büyük türleri bahçelerde de yetiştirilebilir. Yetiştirmede toprak kalitesi ve sulamaya özel önem gösterilmelidir. Orman gülü fazla budama gerektiren bir ağaç değildir. Dallarından fazla derin olmadan budanması yeterli olacaktır. Orman gülü ağacı dışarıdan müdahale olmasa dahi kendi tohumları ile çoğalabilir. Ancak yetiştiriciliğini yapmak isteyen kişilerin tohumları toplaması ve uygun ortamlara dikmesi ağacın sağlıklı büyümesi için daha çok tercih edilen bir yöntemdir.

Orman Gülü Ağacı Yaprak Döker mi?

Orman gülü ağaçları Mayıs - Haziran aylarında çiçek açarlar. YAz aylarını ve Eylül ayının belirli bir kısmını çiçekli bir şekilde geçirirler. Ancak kış aylarında yaprak dökümü mevsimleri gelir. Her kış ayında düzenli olarak yapraklarını dökerler.

Orman Gülü Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Orman gülü bakım isteyen bir ağaçtır. Bu nedenle de bakımı konusunda son derece titiz davranılması gerekmektedir. Toprakları rutubetli olması gerekmektedir. Bu nedenle de sulamalar oldukça önemlidir. Orman gülü ağacı sulaması yapılırken kullanılan suyun temiz olmasına önem gösterilmelidir. Klasik musluk ve kuyu suyu yerine arıtılmış su kullanılması önerilmektedir. Güneş ışığı ihtiyacı yer yer olan orman gülü ağacı özellikle sabah güneşi alabileceği yerlere dikilmelidir. Serin yerde tutulması gerekmektedir.

Orman Gülü Ağacı Faydaları Nelerdir?

Orman gülü ağacı kokusu ve görünümü ile ekolojik sistemde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle şehir içlerinde ormanlık alanların bulunmadığı yerlerde oksijen ve temiz hava ihtiyacını fazlası ile karşılamaktadır.

Orman Gülü Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Orman Gülü Ağacı Kullanım Alanları

Orman gülü ağacı delibal olarak bilinen çok değerli bir gıdayı da salgılamaktadır. Bunun yanı sıra bahçelerde estetik bir görüntü oluşturmak içinde sıkça tercih edilmektedir.