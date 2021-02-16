Orkide Nasıl Yetişir? Orkide Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Orkide, dünya üzerinde 880 cin ve 25 binden fazla türü olan çiçekli bitkilerin ikinci familyası olarak bilinen bir çiçektir. Türkiye'de ise bilinen 25 cins ve 50'den fazla türü bulunmaktadır.



Orkide Nasıl Yetişir?



Orkide, bol rüzgar olan yerlerden uzak tutulmalıdır. Rüzgar, bitkinin sallanmasına sebep olurken, aynı zamanda köklerin hava almasını sağlayarak orkideye zarar verebilir. Rüzgar bir orkidenin ömrünü azaltmaktadır. Orkide tohumlarını toprağa ekerek yetiştirme işlemine başlanılabilir ya da evde bir orkide çiçeği varsa tohumunu elde edebilirsiniz. Tohumları ektikten sonra güneş, sulama, ışık, nem gibi faktörlere çok dikkat edilip titiz bir şekilde uygulanma sağlanmalıdır. Çeşitli bitki vitamin takviyeleri yapılarak yetiştirme sağlanır.



Orkide Nerede Yetişir?



Genel olarak çok tercih edilen ve muhteşem görsele sahip olan orkide, dünya üzerinde farklı coğrafyalar içinde genellikle Orta Asya ülkeleri ve Afrika da yetiştirilmektedir. Genellikle ılıman mevsimleri sevdiğinden Tanzanya'da sıkça görülmektedir. Sera ve salon gibi ortamlarda da yeterli ışık ve bakım sağlandığında yetiştirme işlemi yapılabilir.



Orkide Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Orkide Türkiye'nin Yalova ilçesinde kurulan ve orkide ihtiyacını yarı yarıya karşılayan tesis bulunmaktadır. Yerli üretimin bir numarası haline gelerek orkide yetiştiriciliğinde çok önemli yol kat eden bu tesis Türkiye pazarında oldukça önemli bir konum el etmiştir. Bunun yanı sıra bazı orkide türleri ülkemizde Anadolu bölgesi içerisinde yetişmektedir. Fakat her tür ülkemizde yetişmez. Uygun iklim ve gerekli standartların bulunduğu durumlarda bazı orkide türleri yetişmektedir. Orkide için bir diğer uygun bölge ise Bolu'nun Abant dağlarının olduğu kısım olarak bilinmektedir.



Orkide En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Orkide genel olarak sera ve salonlarda yetiştirilmektedir. Afrika, Orta Asya gibi bölgelerin yanı sıra bazı türleri de Kıbrıs kesimlerinde kaliteli ve iyi bir şekilde yetişmektedir. Eğer evde iyi bir şekilde orkide yetiştirilmek isteniyorsa bu mümkündür. Fakat bunun için son derece aydınlık bir ortamla beraber perde koruması yapılmalıdır. Mutlaka yeterli ışık sağlanıp vitamin takviyesi yapılmalıdır.