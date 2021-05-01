Orkide Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Orkide Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Orkide çiçeği ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Orkide çiçeği zarafeti temsil eden çiçeklerden birisidir.

Orkide Çiçeği Nedir?

Orkide çiçeği ayrı bir çiçek türüdür. Orkidegiller ailesine mensup olan bu çiçeğin pek çok türü bulunmaktadır. Orkide çiçeğinin dünya genelinde 800'ü aşkın olan türü bulunmaktadır. Morfoljik özellikleri bakımından Orkide çiçeği en zengin çiçekler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı Orkide çiçeği yetiştirilmesi ve bakılması da bu noktada önem teşkil etmektedir.

Orkide Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Orkide çiçeği fazla su istemez. Dolayısıyla her gün su vermenize gerek yoktur. Haftada iki kez vereceğiniz su bu çiçek için yeterli olacaktır. Orkide çiçeğinin bakımında mutlaka şeffaf bir saksı tercih etmeniz gerekiyor. Orkide çiçeğinin kökleri güneşe aşırı derecede ihtiyaç duyduğundan dolayı köklerinin daha iyi yetişmesi açısından şeffaf saksı kullanılması gerekir. Ayrıca saksının değiştirilmemesi de önemlidir. Çünkü yeni saksıya adapte olması bu noktada güç olacaktır.

Orkide çiçeğinin toprağı da özel bir topraktır. Çeşitli karışımlar ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla toprağının değerli olduğunu unutmamak gerekir. Toprağın karışımını daima temiz tutmalı ve toprağı kirlerden arındırmak bakımı açısından son derecede önemlidir. Bir orkide çiçeğinin ömrünün en fazla 4 ay olduğu unutulmamalıdır. Gerekli bakımlar ile birlikte bu çiçek 4 ay boyunca filizlenip çiçek verebilmektedir. Budama işlemini yaparken de hassas davranmak gerekir. Budama yaptıktan sonra kalan yerler bir alüminyum folyo ile kaplanması ve uzadıktan sonra tekrardan çıkarılması gerekir.

Orkide çiçeği büyüdükçe kökleri saksıdan sarkabilir. Bu durumda kesinlikle dallarını kesmemeniz gerekiyor. Kesmeniz takdirde çiçek büyük ölçüde zarar görür.

Orkide Çiçeği Nasıl Ekilir?

Orkide çiçeği dalları ile birlikte bir saksıya ekilebilir. Bunun için öncelikle sağlam kökünden bir dalı dikkatli bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Ekerken özel karışımlı toprağı bularak saksıya ekmelisiniz. Özel karışımlı toprak ile birlikte Orkide çiçeğini toprağa ya da bir saksıya ekebilirsiniz. Ekerken mutlaka saksının şeffaf olmasına özen göstermelisiniz.

Orkide Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Orkide çiçeğini çoğaltmak için tercih edilebilecek birkaç yöntem bulunmaktadır. Orkide çiçeklerinin yavrularına keiki denilmektedir. Keiki ile birlikte bu çiçekler kolay bir şekilde çoğaltılmaktadır. Bu keikiler genellikle ilkbahar mevsiminde oluşmaktadır. İlkbahar mevsiminde oluştuktan sonra bu keikileri köklerden dikkatli bir şekilde ayırmak gerekir. Bu noktada kestiğiniz keikinin iki tane yaprağının olmasına ve bir tane de kökünün yer almasına dikkat edin. Bunun dışında eğer keikinin hiç yaprağı yoksa çoğaltma işlemi çoğu zaman başarısız olur.

Orkide Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Orkide çiçeğinin tohumu genellikle çiçekli olur. Aynı zamanda tohumu koyu renkten oluşmaktadır. Sert ve kabuksu bir tohuma sahiptir.

Orkide Çiçeği Nasıl Sulanır?

Orkide çiçeği sürekli olarak sulama istemez. Haftada 2 kez sulamanız bu çiçek için yeterli olacaktır. Aynı zamanda sulama işlemini yaparken yapraklarından köklerine doğru suyu ulaştırmanız gerekmektedir.

Evde Orkide Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evlerde en çok yetiştirilen çiçeklerin başında orkide çiçeği gelmektedir. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde orkide çiçeğini evlerde bakımlarına dikkat ederek yetiştirebilirsiniz.

Orkide Çiçeği Anlamı

Orkide çiçeği demek zarafet demektir. Aynı zamanda mutluluk ve sevgi anlamlarına da gelen bir çiçektir.

Orkide Çiçeği Latincesi

Latince dilinde bu çiçeğin anlamı Phalaenopsis'dir.

Orkide Çiçeği Özellikleri

- Tropikal iklimleri tercih eder.

- Yaprakları genellikle küçük ve çiçeklidir.

- Uzun bir gövdeye sahiptirler.

- İklim şartlarına dayanıklı bir çiçek olup uzun ömürlü çiçeklerden biridir.

Orkide Çiçeği Faydaları

Balgam Söktürür: Orkide çiçeği doğal yollardan balgam şikayeti olanlar için balgam söktürür. Bundan dolayı bitkisel tedavide tercih edilebilen bir çiçektir. Yaprakları göğsü yumuşatır ve balgamı sökerek rahatlamanızı sağlar.

Kabızlığı Engeller: Orkide çiçeği kabızlığı da engeller. Bağırsakları rahatlatır ve bağırsakların daha rahat çalışmasını sağlar. Bu şekilde kabızlık şikayetleri yaşamazsanız.

Orkide Çiçeği Hikayesi

Orkis Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kişiymiş. Yaylalara çıkar ve yayla halkının da sevdiği bir kişiymiş. Rüzgarlara karşı dans eder ve rüzgarlarla konuşurmuş. Orkisin geçtiği yaylalar çok güzel kokar ve sırtında da orkide çiçeği yer alırmış.