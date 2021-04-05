Orkide Bakımı Nasıl Yapılır? İşte Orkide Sulama ve Çoğaltmanın Püf Noktaları

Dikkat çeken renkleri ve zarif görünümüyle orkide, pek çok evde bulunuyor. Her ne kadar bakımı zahmetli gibi olsa da doğru yöntemleri uyguladığınızda çiçeğinizin sağlıklı gelişimini ve çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Gelin orkide bakımında dikkat edilmesi gereken noktalara birlikte bakalım.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

Orkidenin bulunduğu konum gelişimi için çok önemli. Çiçeğinizi direk güneş ışığı almayan ve aydınlık olan bir yere yerleştirin. Çünkü güneş ışığı orkide için zararlı olabilir.

Orkide bakımında diğer bir önemli nokta da saksı tercihi... Çiçeğiniz için şeffaf ve delikli bir saksı seçmeye özen gösterin. Böylece orkide kökleri güneş ışığını da alarak daha sağlıklı ve güzel gelişir. Ayrı orkide toprağı kullanın. Çünkü orkideler her toprak çeşidini sevmeyebilir.

Çiçeğinizi sık sık sulamamaya dikkat edin. Çünkü aşırı sulama kökleri çürütebilir. Bu nedenle 4 veya 7 günde bir su verebilirsiniz. Ayrıca sulama yaparken toprağın nem durumunu da göz önünde bulundurun.

Orkide nasıl sulanır?

Kış mevsiminde orkideleri sularken soğuk su yerine oda sıcaklığındaki su kullanılmalıdır. Bununla birlikte fazla soğuktan korumak için de daha az sulanmalı. Yaz mevsiminde ise toprağın nem dengesi ve ihtiyacına göre daha fazla sulanabilir.

Her sulamada aynı ölçü ve aynı gün tercih edilmeli. Sulama aralığı da çiçeğin bulunduğu ortamın nemi, saksının yapısı ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

Orkide çoğaltmanın püf noktaları

Bu renkli ve güzel çiçeğin çoğaltılması da oldukça pratik. Çoğaltma işlemi, bitkini kökleri ayrılarak yapılabilir. Bitkinin kökünden çıkıp yukarılara uzanan ince kısımlar yeni bitkiyi oluşturur. Bu kısımları ayırıp farklı bir saksıya ekebilirsiniz.

Orkidenizde kahverengi beneklerin oluşması bir soruna işaret edebilir. Bu beneklerin sağlıklı olan kısımlara da yayılmaması için bir makasla hastalıklı olan yerleri ayırabilirsiniz.