Orgazm Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Cinsellik yetişkin ve sağlıklı olan her bireyin yaşamının doğal bir parçasıdır. Sağlıklı ve düzenli bir cinsel hayatın olumlu katkıları oldukça fazladır. Doyumu ve kalitesi yüksek cinsel deneyimler çiftlerin ilişkilerini güçlendireceği gibi bireysel olarak fizyolojik ve ruhsal kazanımlar sağlar.

Kadın ve erkek anatomisinin farklı oluşu cinsel hazzın ve orgazmın da farklı yaşanmasına neden olur. Orgazmın evrelerini Master&Jhonson dörde ayırmıştır. Hem kadın hem erkek için bu evreler ortaktır.

Uyarılma evresi: Cinsel uyaranların başladığı evredir. Fiziksel veya kurgu yoluyla alınan uyaranlar cinsel dürtüyü aktifleştirir. Kadınlarda vajinal ıslanma, meme uçlarında sertleşme, erkeklerde ereksiyon ve ön sıvının gelmesiyle karakterizedir.

Plato evresi: Cinsel uyaranın devam etmesiyle haz duygusunun yoğunlaştığı evredir. Plato evresinde kadın genital anatomisinde değişimler başlar. İç dudaklar şişer, klitoris sertleşir, vajina kanalı esner. Erkeklerde ereksiyon daha güçlü hale gelir.

Orgazm evresi: Cinsel uyaranın devamlılığı sağlandığında plato evresinin devamı niteliğinde olan bu evrede haz duygusu giderek yoğunlaşır, üst seviyeye çıkar. Vajina içerisindeki pelvik kaslarda ve klitoriste birkaç saniyelik ritmik kasılma, göğüs ve yanaklarda kızarma ve sıcak basması, kadın orgazmının en tipik belirtileridir. Erkeklerde boşalma şeklinde kendini gösterir.

Çözülme evresi: Orgazmın ardından vücudun normale dönmeye başladığı evredir. Nabız ve kalp ritmi normale döner, bacaklarda ve kollarda hafif uyuşma, meme uçları ve dudaklar normal büyüklüğüne döner.

Bu dört evrenin aksamadan yaşanması kişiyi orgazma ulaştırır.





Kadınlarda orgazm nasıl olur?

Kadınların cinsellik algısı deneyim ve öğrenmeyle gelişir. Yani kadınlar orgazm olmayı öğrenir. Partnerlerin herhangi birinde cinsel işlev bozukluğu yoksa (isteksizlik, anorgazmi, erken boşalma, ereksiyon sorunu) zaman ayırarak ve farkındalığı arttırarak orgazma ulaşabilir.

Kadın anatomisi gereği vücudunda erkeklere göre daha fazla erojen bölge barındırır. Bu anatomik fark kadın için avantajdır. Klitoris kadın için temel orgazm organıdır. Hem vajinal hem de mastürbasyon yoluyla deneyimlenecek orgazm için olmazsa olmaz organdır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin

Cinsel uyarılma sırasında klitoris sertleşir ve büyür. Orgazm yaşanırken klitoris başı oldukça duyarlı bir hale gelir ve alınan haz duygusu pelvik kaslarda birkaç saniyelik (kişiden kişiye göre değişebilir) ritmik kasılmalar oluşturur. Haz duygusunun yoğunlaştığı hatta zirveye çıktığı bu süreç tüm fizyolojiyi etkiler. Vajinada yoğun ıslanma, iç dudakların büyümesi ve koyulaşması, meme uçlarındaki sertleşme ve yanaklardaki kızarmalar tipik belirtilerdir. Ritmik kasılmalara eşlik bu belirtilerle birlikte yaşanan yoğun haz duygusu arkasından yoğun rahatlamaya bırakır. Bacaklarda ve kollarda hafif hissizlik orgazmın yoğunluğuna göre gözlemlenebilir.

Orgazm yaşandıktan sonra uyaranın yoğunluğu devam ederse bir ilişki içerisinde birden fazla orgazm yaşanabilir. Çoklu orgazm yaşayabilmek için anatomik yapının iyi bilinmesi, partnerlerin birbiriyle uyumlu olması ve orgazmın yapısını anlamış olmak gerekir. Erkeklerde ise bir birleşmede sadece bir orgazm yaşanır.

Fiziksel veya psikolojik etkenlerle orgazm olamama (anorgazmi) durumunda uzman jinekolog hekim ve cinsel terapistten destek alınması gerekir. Her kadın kaliteli ve yüksek doyumlu cinsel hayatı hak eder.