Orgazm Olamamanızın 9 İlginç Sebebi

1- Bütün gün oturarak çalışmak

Gün boyu oturarak çalışmak müdürü çok mutlu edebilir ama pelvik kaslarınızın bundan çok hoşlanmadığını söyleyelim. Evlilik ve seks terapisti Kat Van Kirk, saatte bir ayağa kalkıp 5-10 dakika yürümenin pelvik kaslar ve dolayısıyla orgazm için önemli olduğunu belirtiyor.

2- Topuklu ayakkabılar

Uzmanlara göre topuklu ayakkabılar pelvik kaslar ve cinsel organlar gibi orgazm ile ilişkili bölgeleri bağlayan psoas kasının deforme olmasına neden olabiliyor. Osteopatik Tıp Uzmanı Eden Fromberg, “Sürekli topuklu giydiğinizde, orgazm için gerekli uyarılma mesajlarını ileten kaslar deforme olur” diyor.

3- Partnerinizin ne istediğinizi bilmemesi

Hiçbirimizin müneccim olmadığını hesaba katarsak ne istediğinizi partnerinize söylememek orgazm şansını azaltabilir. Bazen bir dokunuş veya öpücüğün tek başına bile orgazma ulaşmanızı sağlayabileceğini biliyoruz.

4- Fazla sessiz olmak

Seks sırasında daha fazla ses çıkarak kadınların daha uzun süreli ve sık orgazm olduğunu söyleyen araştırmalar mevcut. Apartmanı ayağa kaldırın demiyoruz ancak inlemek hem sizi hem partnerinizi doruk noktasına ulaştırabilir.

5- Kullandığınız ilaçlar

Kullandığınız ilaçların tansiyon, hormonlar ve ruh haliniz ile ilgili etkileri orgazm olmanızı engelleyebilir. Bazı ilaçlar cinsel bölgedeki doğal kayganlığı engellediğinden doruk noktasına ulaşmanızın önüne geçebilir.

6- Düşük oksitosin seviyesi

Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan aşk hormonu oksitosin seviyesi orgazm ile çok alakalıdır. Stres sebebiyle düşen oksitosin seviyeleri orgazm olmanızı engelliyor olabilir.

7- Mastürbasyon yapmamak

Evlilik ve seks terapisti Dr. Kat Van Kirk, mastürbasyon yapmanın orgazm ihtimalini artırdığını dile getiriyor. Hayal gücü ve kendini tatmin ile vücudu tanımanın orgazm şansını artıracağını belirtiyor.

8- Tuvalet ihtiyacı

İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için cinsel ilişki sonrasında idrar yapmanın önemli olduğunu herkes bilir. Ancak cinsel ilişki öncesinde tuvalete gitmemek de orgazm şansınızı azaltabilir. İdrar keseniz doluysa orgazm olmanız çok zor olacaktır.

9- Kontrol tutkusu

Kontrolü bırakma konusunda sorun yaşıyorsanız orgazm olamayabilirsiniz. Orgazm bir tür kendini bırakma anıdır. Kontrol tutkunu kişilerde daha sık orgazm olamama sorunu yaşandığı uzmanların sık değindiği bir konu.

MAHMURE ÖZEL