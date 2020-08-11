Opal Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Opal Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Doğal taşlardan biride opal taştır. Takı ve süsleme alanında sıklıkla tercih edilen doğal taş insanların negatif enerjisini alarak daha huzurlu olmasını sağlamaktadır. Birçok farklı özelliği bulunan opal taşının başka çeşitleri de bulunmaktadır.

Opal Taşı Nedir?

Opal taşı insanlar arasında gökkuşağı veya panzehir olarak adlandırılır. Opal taşı yeryüzünden bulunan en değerli taşlardan biridir. Opal taşı, yer altında bulunan suların hareketlenmesi ile birlikte kayaların arasında meydana gelen boş alanların çökmesi ile oluşan bir taş türüdür. Cam gibi görünüme sahip taşlar arasında yer alır. Opal taşının yapısında ışıklar yer alır. Bu ışıklar sayesinde opal taşının içinde renk ahengi meydana gelir. İçerisinde yer alan ışıklar sayesinde oldukça güzel bir görsel şölen sunmaktadır. Bu yüzden takı alanında mücevher taşı olarak geçmektedir.

Opal Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Dünyada Opal taşının yaygın olarak bulunmasının nedeni düşük sıcaklıklar nedeniyle oluşmuş olmasıdır. Opal taşı Avustralya'da bulunan ulusal nitelikte bir süs taşıdır. Dünyada Opal taşının en çok bulunduğu yer Avustralya'dır. Opal taşının %95'ini bulunduğu yer Avustralya'dır. Opal taşının Brezilya ve Meksika’dır. Bu ülkelerde de büyük miktarda Opal rezervleri vardır. Ülkemizde de bu değerli taşın bulunduğu şehirler vardır. Ülkemizde Opal taşının bulunduğu şehirler Erzurum Kütahya Bilecik Eskişehir Afyon'dur. Özellikle Kütahya Simav'da Opal taşı yataklarının Osmanlı zamanında bile işletildiği bilinmektedir. Bu saydığımız şehirlerde Opal taşının her çeşidine ve her rengini rastlanmaktadır.

Opal Taşı Nasıl Anlaşılır?

Opal taşının sahtesi genel olarak ürünün ele alındığında görüntüsünden dolayı anlaşılmaktadır. Eğer bu şekilde anlamakta zorlanıyorsanız bazı basit yöntemler ile anlayabilirsiniz. Birçok doğal ve değerli taşın piyasada sahteleri bulunmaktadır. Doğal taşların sahteleri genel olarak orijinaline yakın boyama ile yapılır. Taşın boya olduğunu anlamak için taşa bir miktar ısı vererek sahte veya gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. Taşa ısı uygulandığı takdirde sahte taşlarda boya uçacaktır. Bu da taşın sahte olduğu anlamına gelmektedir

Opal Taşın Özellikleri ve Faydaları

Opal taşının genel kullanım alanı mücevher ve takıdır. Sertlik olarak derecesi 5-6 seviyelerinde seyreder. Çok sert bir yapısı olmadığı için opal taşını kullanırken oldukça dikkatli olunması gerekir. Opal taşının en önemli özelliği kişinin vücut sıcaklığına göre renk değişimine uğramasıdır. Yeryüzünde bulunan hiçbir taşta bu özellik bulunmamaktadır. Bu taşın insanlar arasında panzehir olarak şifalı olduğundan ötürüdür. Fayda bakımından en iyi taşlar arasında yer alır.

Opal taşının faydaları:

- Opal taşı gözlere oldukça iyi gelen bir taştır. Opal taşının üzerinde taşınması görme gücünün artmasına yardımcı olur.

- Opak taşı insanların hislerini kuvvetlendiren ve olumlu düşünmesini sağlayan taştır.

- Strese karşı oldukça etkilidir Her zaman pozitif enerji verir.

- Sinirli olan insanların sinir durumunu yatıştırır.

- Opal taşı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu parkinson hastalığının tedavisinde önemli önemli rolleri vardır.

- Opal taşı insan aklını kuvvetlendirerek daha mantıklı düşünmesini sağlar.

- Bu taş özgürlük taşı olarak bilinir ve kişinin kendini özgür bir şekilde ifade etmesini sağlar.

- Opal taşı üzerinde taşındığı takdirde vücutta meydana gelen eklem ağrılarının azalmasını ve giderilmesine yardımcı olur.

- Bu taş evde aksesuar şeklinde de kullanılabilir eve gelen kişilerin kötü enerjisinde de alıp pozitif bir enerjiye çevirir.