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GeriEtkinlik Rehberi Onur Akın & Rubato’dan Düet: ‘Ağlayınca Balıklar’
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Onur Akın & Rubato’dan Düet: ‘Ağlayınca Balıklar’
Etkinlik Rehberi

Onur Akın & Rubato’dan Düet: ‘Ağlayınca Balıklar’

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Onur Akın & Rubato’dan Düet: ‘Ağlayınca Balıklar’
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"Özgün müziğin efsane ismi Onur Akın ve Rubato grubunun düet yaptığı ‘Ağlayınca Balıklar’ adlı şarkı, tüm dijital platformlardan müzikseverler ile buluştu."

Bugüne kadar ‘Seviyorum Seni’, ‘Gaybana Geceler’, ‘Bekle Bizi İstanbul’, ‘Yağmur Yüreklim’, ‘Asi ve Mavi’, ‘Bana Bir Gül Ver’, ‘Geceyi Sana Yazdım’ ve ‘Ey Hayat’ gibi dillerden düşmeyen 400’ün üzerinde besteye imza atan özgün müziğin önemli sanatçılarından Onur Akın, sözleri Fatmagül Akyürek’e, bestesi kendisine ait olan ‘Ağlayınca Balıklar’ adlı şarkıda Rubato grubu ile düet yaptı.

Müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz

1995 yılından bu yana yayınlanmış her albümünde çelloda Rubato grubundan Özer Arkun, klarnette de Göksun Çavdar ile çalıştığını anlatan Akın, “Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Tarzlarını çok beğeniyorum. Ağlayınca Balıklar’ın tarzı onlara çok uyduğu için düet yapma teklifinde bulundum. Onlar da kabul ettiler. Sonuç tam da istediğimiz gibi oldu. Umarız dinleyenlerimiz de beğenirler. Bu zorlu pandemi sürecinde müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz ve çalışmalarımıza bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz” dedi. Akın, yakın zamanda yeni bestelerini de yayınlayacağının müjdesini verdi.

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