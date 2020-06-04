Online Flört Sırasında Bunlara Dikkat Edin

Öncelikle sosyal medyadan tanıştığınız kişi ile hemen tüm bilgilerinizi paylaşmayın. Konuşmayı bir süre sosyal medya üzerinden devam ettin. Telefon numaranızı ise bu konuşmanın devam edeceğine ikna olduğunuz zaman verin ya da karşıdan isteyin.

Aslında bu süreç, hızlıca tüketilen flörtleri biraz zamana yaymada faydalı olabilir. Telefon numaralarınızı alıp verdikten sonra da bir süre yazışmaya, telefonla konuşmaya özen gösterin.

Sırf karantinada boşluktasınız diye 24 saat yazışmayın, kendinizi telefona hapsetmeyin.

Şimdi sıra geldi ilk buluşmaya...

Bu dönemde ilk buluşmalar da görüntülü konuşma uygulamaları üzerinden yapılıyor. İlk buluşma online da olsa önemlidir. Online ilk buluşmanız için dikkat etmeniz gerekenleri açıklıyoruz!

Bir ilk buluşmada dışarıya çıkarken nasıl hazırlanıyorsanız online buluşmanıza da öyle hazırlanın. Eşofmanlarınızla kamera karşısına geçmeyin.

Buluşma için hazırlanmak sizi de havaya sokar, heyecanı hissetmenize yardımcı olur.

Telefonunuzu ya da dizüstü bilgisayarınızı, görüşeceğiniz kişinin sizi, sizin de onu net bir şekilde görebileceğiniz bir yere koyun ve odanın aydınlatmasına da dikkat edin.

Sohbet sırasında uzaklığı unutun ve yan yanayken ne konuşacaksanız onları konuşun.

İlk online randevudan sonra ikinci buluşmayı da ayarlayın. Normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde belki beraber yürüyüş yapabilir, birbirinizi yüz yüze görme şansı yakalayabilirsiniz.

Öte yandan online randevuda karşınızdaki kişiden hoşlanmadıysanız, beklediğiniz elektiriği alamadıysanız bunu kibar bir dille söyleyin. Bir anda konuşmayı kesmek ya da ortadan kaybolmak yerine gerçek düşüncelerinizi paylaşın.