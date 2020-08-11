Oniks Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Oniks Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Oniks taşının daha çok erkek aksesuarlarında kullanılan ve diğer anlamları şans taşı ve ayrılık taşı olan doğal bir taştır.

Oniks Taşı Nedir?

Oniks taşı yarı değerli taşlar statüsünde yer almaktadır. Oniks taşı ile birçok takı yapılmaktadır ve yapılan bu takılar satın alınan kişiler tarafından severek kullanılmaktadır.

Oniks Taşı Nerelerde Bulunur?

Oniks taşı dünya genelinde birçok ülkede bulunmaktadır. Bu ülkelerin başında Çin, Mısır, Almanya, Meksika, İtalya ve Madagaskar gelmektedir. Bu taşın sertlik derecesi 6,5 - 7 civarındadır ve bu sebep ile oniks taşı takı, aksesuar ve süs eşyası yapımında sık sık kullanılmaktadır. Oniks taşı son günlerde daha çok erkek takılarında kullanılmaktadır fakat pek çok bayan da bu taşı beğeni ile takılarında kullanmaktadır. Oniks taşı ile birbirinden farklı bileklik, kolye tasarımları da son dönemlerde talep görmektedir.

Oniks Taşının Özellikleri Nelerdir?

Oniks taşının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında yarı değerli oluşu ve genellikle siyah renkli oluşu gelmektedir. Oniks taşı günümüzde damarlı akik şeklinde de bilinmektedir. Bu taş kuvars grubunda yer almakta olup farklı renklerde katmanlara sahip bir taştır.

Taşta bulunan baskın renk siyahtır. Fakat oniks taşı beyazdan siyaha doğru değişen pek çok rengi barındırmaktadır. Ayrıca bu renklerin haricinde birde yeşil ve mavi renge sahip olan oniks taşları da mevcuttur. Oniks taşı özelliklerinden biri de bu taşın opak olmasıdır. Bu taşın sertliği sayesinde aksesuar, takı, mücevher ya da süs eşyası yapımında sık olarak kullanılmaktadır.

Oniks Taşı Faydaları Nelerdir?

Oniks taşı ilk olarak kullandığı kişiye enerji verir ve strese iyi gelmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen oniks taşı: Kullanan kişiye enerji vermekle kalmayıp kişinin pozitif düşüncesinin artmasını sağlar. Bu taş topraklama taşı olması nedeni ile strese karşı oldukça etkilidir. Depresyonu azaltır ve nazara karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Oniks taşı kullanan kişilerde kişinin kendine olan güveninin arttığı görülmektedir. Ayrıca bazı kesimler için bu taş obezite tedavisinde kullanıldığı gibi bazı ayak hastalıklarında da tedavi edici etkisi olduğu bilinmektedir. Oniks taşı kemik yapısında etkili olmakla birlikte kadın ve erkek ilişkilerinde denge sağlayarak kişilerin ilişkilerini güçlendirir. Faydaları oldukça dikkat çekmektedir.

Oniks Taşı Nasıl Kullanılır?

Günümüzde takı, aksesuar, ev süsü gibi eşyalarda kullanılan oniks taşı yarı değerli taşlar bakımından yoğun olarak tercih edilenler arasında olan bir taştır.

Doğal taşların faydalarını kişinin doğrudan görmesi için takı olarak tercih etmesi en doğru kullanım şeklidir. Çünkü birçok değerli ve yarı değerli taş kişinin tenine temas ettiği zaman fayda sağlamakta ya da sağladığı fayda artmaktadır. Bu konuda oniks taşı çok önemlidir çünkü bu taşı herhangi bir ağrısı olan kişi ağrılı bölgeye koyduğu takdirde taş ağrıyı azaltıcı etki göstermektedir.

Buna ek olarak kişiler evlerini stres ve negatif enerjiye karşı korumak istedikleri taktirde bir parça oniks taşını evin bir köşesine yerleştirebilir ve böylece negatif enerjiye karşı bir koruma yaratılabilir.

Son olarak oniks taşı kullanan kişiler genel anlamda hem şık hem de fayda görmek amacı ile bu taşı tercih etmektedirler. Böylelikle kişiler hem göz kamaştıran aksesuar ya da takı kullanabilir hem de kaliteli bir görünüm elde edebilirler.