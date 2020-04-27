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GeriSpor Fitness Omuz ve Sırt İçin Evde Yapabileceğiniz Yoga Pratiği
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Omuz ve Sırt İçin Evde Yapabileceğiniz Yoga Pratiği
Spor Fitness

Omuz ve Sırt İçin Evde Yapabileceğiniz Yoga Pratiği

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Omuz ve Sırt İçin Evde Yapabileceğiniz Yoga Pratiği
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"Yoga eğitmeni Sibel Güngör, evimizde kaldığımız bu süreçte omuzlarımızı esnetmek ve rahatlatmak için, evde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz bir yoga eğitimi hazırladı. Tüm duygusal ve fiziksel gerginliklerinizden arınmak için siz de deneyebilirsiniz."

Omuzları ve sırtı rahatlatan yoga pratiğiYoga eğitmeni Sibel Güngör, evimizde kaldığımız bu süreçte omuzlarımızı esnetmek ve rahatlatmak için, evde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz bir yoga eğitimi hazırladı. Tüm duygusal ve fiziksel gerginliklerinizden arınmak için siz de deneyebilirsiniz.
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