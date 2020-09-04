Omurilik Felci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

‘5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü’nün önemini hatırlatarak bu durumun ne kadar hayati değere sahip olduğunu dile getiren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,“ Türkiye'de her yıl binlerce kişi omurilik felci geçiriyor. Bu esnada kaybedilen fonksiyonlar için cerrahi müdahale sonrası erken fizik tedavi büyük önem taşıyor. Çünkü doğru tedavi ile motor becerileri geri kazanılarak hasta kimseye bağımlı yaşamayabilir “ ifadelerini kullandı, önemli bilgiler verdi.

Omurilik nedir?

Beyinciğin altından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan omurga kanalında bulunan sinir topluluğuna omurilik denir. Bu alandan tüm kaslarımıza ileti gider. Bu yüzden buranın sağlıklı işlevi, sağlığımız için de büyük rol oynuyor. Birçok nedenden dolayı omurilikte hangi bölgede hasar oluşmuşsa o bölgeye sinir iletisi gitmiyor. Bu durumda omurilik felci durumunu ortaya çıkarıyor. Örneğin, sırt bölgesinde bir sorun oluşmuşsa bacaklarda fonksiyon kaybı oluşabilir. Eğer bu hasar boyun bölgesinde ortaya çıkarsa her iki kol ve bacakta işlev kayıpları oluşabilir. Yaralanmanın derecesine göre hastaların iyileşme süreleri de uzayıp kısalabilir.

Omurilik yaralanmalarının nedenleri

Omurilik yaralanmaları daha çok gençlerde görülüyor. Bunun en büyük nedeni ise trafik kazaları. Ayrıca derinliği bilinmeyen sulara atlama, spor yaralanmaları da en çok gördüğümüz vakalar arasında yer alıyor.Felç durumu enfeksiyona travmalara ya da tümöre bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Ne olursa olsun yapılan müdahalenin ardından mutlaka fizik tedavi süreci tedavi planlamasına eklenmeli. Bu noktada ise yaralanmanın derecesine ve seviyesine göre kaybedilen işlevlerin geri kazanılmasında erken davranmak büyük rol oynuyor.Ayrıca gelişen teknoloji ile robotik rehabilitasyon aletleri de hastaların umudu oluyor. O yüzden bu durum ile karşı karşıya kalan kişiler asla pes etmesinler.

Erken dönem rehabilitasyon süreci çok önemli

Raif sözlerine şöyle devam etti: ''Felç durumu sadece boyun ve sırt omurlarında meydana gelmez, mesane (idrar kesesi) ve bağırsakta da meydana gelebilir ayrıca cinsel fonksiyonlarda da bozukluklar oluşabilir. Gerekli cerrahi müdahale sonrası erken dönem rehabilitasyon dönemi çok önemlidir. Çünkü hastalar bize geç başvuruyor. Bu da iyileşme sırasında bazı zorluklara sebebiyet verebiliyor. Bazende olumsuz durumlara neden olabiliyor.