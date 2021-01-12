Omurga Ağrılarına Çözüm: Manuel Terapi Nedir?

Manuel terapi nedir?

Manuel terapinin eğitim almış doktor ve fizyoterapistler tarafından uygulanması gerekiyor. Uygulama öncesi hasta şikayetlerinden yola çıkarak eklem ve çevresindeki anatomik yapılar birtakım özel klinik testler ve ihtiyaç halinde radyolojik görüntülemelerle kontrol edilerek, eklem ve çevresi dokulardaki ağrı oluşturan mekanizmaların ortaya çıkarılması son derece önemli. Elle dengeleme yapılarak omurganın hizalanması sağlanır. Özel teknik, bilgi ve beceri isteyen bir yöntemdir.

Pandemi sürecinde hareket azlığı nedeniyle toplumda bel, boyun, sırt ağrısı, duruş bozuklukları, boyun düzleşmesi gibi omurga problemlerinde artışlar görülebilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, hareket azlığı, uyku, beslenme düzensizlikleri, endişe-stres gibi faktörler boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmı, kas gerginliği ağrılarını ve eklemlerdeki fonksiyonel bozukluklarını tetikliyor.

Kas iskelet sisteminde ağrıyı tetikleyen sorunu buluyor

Ülkemizde de yeni yeni uygulanmaya başlayan 'el ile tedavi' adıyla bilinen manuel terapi yöntemleri ile sorunun ortaya konmasıyla birlikte kişinin yaşam tarzını da düzenleyerek ağrının tekrarlamaması konusunda da hastaya eğitici bir tedavi uygulanabilir. Hastanın vücudundaki sorunlar özel testlerle değerlendirilir. Hastanın yaşadığı sıkıntı düzeltildiğinde vücut zaten doğal, ağrısız hareket etme mekanizmasına sahip olacak.

Genellikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmı, kas gerginliği ağrılarını ve eklemlerdeki fonksiyonel bozuklukları gidermek için tercih edilir. Eklemlerdeki hareket kısıtlılığını düzeltir. Bel, boyun ve fıtık ağrılarında fayda sağlar. Omurga ile ilgili yaşanan problem yaşayan hastalar omurga rehabilitasyon kliniklerinde manuel terapi ile sağlığına kavuşabilmektedir.

İlaç kullanımına gerek kalmayabilir

Manuel terapi tamamen doğal, hiçbir alet kullanılmadan elle yapılan bir tedavi metodudur. Ameliyat gerektirmeyen veya omurganın nörolojik ve ortopedik cerrahileri sonrası hastalara uygulanabiliyor. Kısa sürede iyileşme sağlar. İlaç kullanımı gerektirmez ve herhangi bir yan etkisi yoktur. Sorunun ana kaynağı bulunur. Kişiye ve hastalığa özel tedavi ve teknik uygulanır. Bütüncül çalışma ilkesiyle mutlak egzersiz ile kombine ilerler. Bu durum kalıcılığı ve etkiyi de arttırır.

Bel fıtığında etkili

Boyun rahatsızlıkları; boyun fıtığı, boyun düzleşmesi ve boyun kaynaklı baş ağrıları, bel rahatsızlıkları; bel fıtığı, eklem blokajları, kanal daralması, bel kayması, kireçlenme problemlerinde başarıyla uygulanabiliyor. Omurga eğrilikleri, sakroiliak eklem disfonksiyonu, koksalji (kuyruk sokumu-pöç ağrısı), sinir sıkışmaları, duruş bozukluğu, romatolojik kökenli yaygın omurga ağrıları, omurganın nörolojik ve ortopedik cerrahileri sonrası omurganın travmatik yaralanmaları sonrası, Osteoporoza (kemik erimesine) bağlı omurga problemlerinde yüzde 90'a varan iyileşme sağlanabiliyor.