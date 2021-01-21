Ölümcül Deney Serisi Filmleri - Ölümcül Deney Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Post Apokaliptik türündeki film, zombi istilasına uğramış karanlık bir gelecekte geçiyor. 6 filmden oluşan serinin yönetmen koltuğunda ise Paul W. Anderson oturuyor. İngiltere, Almanya, Fransa ortam yapımı olan film Resident Evil adlı bilgisayar oyundan beyaz perdeye uyarlandı.

Ölümcül Deney Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Resident Evil:

Ölümcül Deney

2- Resident Evil Apocalypse:

Ölümcül Deney Kıyamet

3- Resident Evil: Extinction

Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu

4- Resident Evil: Afterlife

Ölümcül Deney: Ölümden Sonra

5- Resident Evil: Retribution

Ölümcül Deney: İntikam

6- Resident Evil: The Final Chapter

Ölümcül Deney: Son Bölüm

Ölümcül Deney Serisi İzleme Sırası

Öncelikle serinin ilk 3 filmi Resident Evil, Resident Evil: Apocalpyse ve Resident Evil: Exlinction izlenmeli. Daha sonra Afterlife ve Retribution filmlerini izleyen sinemaseverler serinin son filmi Resident Evil: The Final Chapter filmiyle büyük maceranın nasıl sonlandığını öğrenebilirler.

Ölümcül Deney Konusu

1- Ölümcül Deney:

Serinin ilk filmi Umbrella şirketinin çalışanlarından bile gizlediği bir tesisin ürettiği kimyasal silahlar anlatılıyor. Bu kimyasal silahlardan birinin kontrolden çıkması ile birlikte dünya nüfusunun %90'ı zombiye dönüşür. T virüsü sonucu mutasyona uğrayan insanlara karşı mücadele edebilecek tek kişi vardır: Alice.

2- Ölümcül Deney: Kıyamet

Zombiler artık sadece laboratuvarda değil şehrin her yerindedir. Alice ve ekibi ise baştan aşağı zombilerin istilasına uğrayan kentten kaçmaya çalışırken Umbrella şirketinin askerleriyle de mücadele etmek zorunda kalacaktır..

3- Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu:

Alice, Umberalla şirketi tarafından ele geçirilir. Artık insanüstü yeteneklere sahip olan Alice, Nevada çölünde hayatta kalma mücadelesi verecektir.

4- Ölümcül Deney: Ölümden Sonra:

Alice bir yandan mutasyona uğramamış insanları kurtarmaya çalışırken bir yandan da sayıları giderek artan düşmanlara karşı savaşmaya devam eder. Köşeye sıkıştığı bir anda hiç beklemediği bir arkadaşından yardım alır ve kurtulur.

Serinin 4. filminde Alice ve arkadaşlarının yolu Los Angeles'a düşer. On binlerce zombinin istilasına uğramış bu kentten çıkış yolunu ararlarken yavaş yavaş Umbrella şirketinin kurduğu tehlikeli bir tuzağa doğru çekilirler.

5- Ölümcül Deney: İntikam:

Serinin 5. filmi Tokyo'da başlayıp Washington'da bitiyor. Nefes kesen bu macerada Alice, Umberalla Şirketinin merkezine ulaşıp dünyayı bu hale getiren şirket yetkililerini tek tek avlamaya başlıyor.

6- Resident Evil: Son Bölüm:

Serinin son filminde Alice artık daha güçlü ve daha hızlı olan mutanttara karşı mücadele veriyor. Temponun bir an bile durmadığı filmde dünyanın geleceği Alice ve arkadaşlarına bağlı.

Ölümcül Deney Vizyon Tarihi

1- Ölümcül Deney: 20 Eylül 2002

2- Ölümcül Deney: Kıyamet : 03 Aralık 2004

3- Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu: 19 Ekim 2007

4- Ölümcül Deney 4: Ölümden Sonra: 10 Eylül 2010

5- Ölümcül Deney 5: İntikam: 14 Eylül 2012

6- Ölümcül Deney: Son Bölüm: 24 Şubat 2017

Ölümcül Deney Oyuncuları

Milla Jovovich

Michelle Rodriguez

Martin Crewes

Eric Mabius

James Purefoy

Jeremy Bolt

Jasın Isaacks

Anne Bolt

Colin Salmon

Fiona Glascott

Heika Makatsc

Oded Fehr

John Eric Bently

Mike Epps

Spence Locke

Ali Larter

Iain Glen

Shawn Roberts

Eolin Macken