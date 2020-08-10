Oltu Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Oltu Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Oltu taşı en bilinen doğal taşlardan birisidir. Oltu taşı oldukça kolay işlenebilir olmasıyla en sıklıkla ziynet eşyası ve takı olarak kullanılmaktadır. Bugün özellikle tesbih yapımında sıklıkla kullanılan bir taştır. Aynı zamanda yüzüklerde de sıklıkla kullanılan bir taştır. Oltu taşı kehribar taşı olarak da adlandırılmaktadır. Oltu taşı doğal, özel ve tasarım taşlar ile ilgilenen herkesin dikkatini çekmektedir. Oltu taşının hem Türkiye’de hem de yurt dışında sevilen ve kullanılan taşlardan biridir. Hem güzel görüntüsü, hem doğal, hem de değerli bir taş olması ile çok sayıda seveni bulunur.

Oltu Taşı Nedir?

Erzurum’un Oltu adlı ilçesinde çıkarılan bir yarı değerli, taştır. Oldukça kolay işlenebilmesi ile sıklıkla ziynet eşyası ve takı olarak kullanılır. Oltu taşı işlendikçe sertleşir ve parlar. Genel olarak siyah renge sahiplerdir. Bir linyit türü olan karbon bileşenidir. Çoğunlukla tespih ve takı üretiminde kullanılır. Maden Kanunun içerisinde değerli taş olarak anılır.

Oltu Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Oltu ilçesinde kuzeydoğu bölgelerinden çıkarılmaktadır. Sarı, koyu kahverengi, siyah ve grimsi yeşil renkte çıkarılabilir. Oltu taşı rezervleri; Çataksu (Kabasut mevki), Alatarla (Saplık mevki), Hankaskışla, Dutlu köylerinde Yasak dağ olarak da adlandırılan Dutlu Dağının zirvesinden çıkarılır. Çataksu, Taslıköy, Ormanağazı, Günlüce, Sülünkaya, Alatarla, ve Güzelsu yerleşimlerinden çıkarılmaktadır.

Oltu taşı bu bölgede sarıçam ormanları ile kaplı olan dik yamaçlarda çıkarılır. Engebeli zemin nedeni ile taşın çıkarılması oldukça zordur. Mayıs ayı ile Eylül ayı arasında bölgeden sırasında bölgede açılmış olan 600 madenden yaya olarak gidilip, çıkarılmaktadır.

Oltu Taşı Nasıl Anlaşılır?

Oltu taşı kolay taklit edilebilir bir taştır. Gürcistan bölgesinden kalitesi düşük olan benzer görünümlü bir taştan Oltu taşının birçok sahtesi üretilmektedir. Bu sebeple Oltu taşının gerçek olup olmadığının araştırılması yapılmalıdır.

Oltu taşının elektriklenme özelliği bulunur. Oltu taşı kendisinden başka bir cisme sürtüldüğü takdirde bir mıknatıs etkisi, elektriklenme olayı oluşturuyorsa bu taş gerçek Oltu taşıdır. Aynı zamanda Oltu taşı bir nefes ile ısıtıldığında içerisine buharı çeker ve nemlenir. Bir diğer yandan Oltu taşının kendisine ait ağırlığının olması ve bir yere vurulduğu takdirde tok bir ses çıkarması gerekir. Eğer elinizdeki nesne fazla ağır ise bu taşın gerçek olmama ihtimali yüksektir.

Oltu Taşının Özellikleri ve Faydaları

Oltu taşı topraktan ilk çıkarıldığında oldukça yumuşaktır fakat havayla temasının olması halinde sertleşir.

İşlenmesi kolay olan bir taştır.

Oltu taşı işlendikçe sertleşen yapıya sahiptir.

Kullanıldıkça parlar.

Genel olarak siyah renkte olmasına rağmen, koyu kahverengi, grimsi yeşil ve sarı renkte de olabilmektedir.

Çıraya benzer alevli şekilde is çıkararak yanar.

Sürtünmeyle elektriklenerek hafif cisimleri çeker.

Latince de ismi Jayet olarak bilinir.

Oltu taşı şifalı taşlar arasında bulunmaktadır. Pozitif düşünce ve pozitif enerji anlamında çok etkilidir. Depresyon üzerinde etkili oluşu ile stresi azaltır, kişinin pozitif enerji ve mutlulukla dolmasını sağlar. Sabır verici ve gerginlik giderici etkisi bulunur. Kişi üzerinden negatif enerjiyi alarak boşalan enerji alanını pozitif enerjiyle doldurur. En fazla tiroit bezinin hastalıkları üzerinde etkisi olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda boyun bölgesinde kullanılması halinde astım hastalığında gözle görülecek şekilde yarar sağlamaktadır. Aynı zamanda guatr ve bronşit hastalıklarında da kullanılır.