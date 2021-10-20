Ölmez otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Ölmez otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Ölmez otunun boyu 60 santime kadar uzayabilmektedir. Ölmez otu ismini, koparıldıktan sonra çiçek dökmemesinden almaktadır. Doğanın en faydalı ve dayanıklı bitkileri arasında yer almaktadır.

Ölmez Otu Nedir?

Parlak görünümlü ve sarı renkli olan ölmez otunun sap kısmında kitin benzeri bileşen bulunmaktadır. Bu kitinler sayesinde, yıllarca hiç bozulmadan dayanabilen ölmez otu, papatyagiller familyasının üyesidir. Ülkemizde doğal şekilde toplamda 34 çeşidi olduğu bilinmektedir. Dünya üzerinde 600 çeşidi olan ölmez otu, sağlığa en faydalı bitki türlerinden biridir.

Ölmez Otu Ne İşe Yarar?

Ölmez otu kullanılarak elde edilen yağın çok etkili özellikleri bulunmaktadır. Özelliklerinden en önemlisi, antibiyotik yarara sahip olmasıdır. Mantar ve mikroplara karşı etkili olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Ölmez Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Halk arasında 'Ölmez Çiçek' olarak adlandırılan ölmez otu dünyanın her yanında kendiliğinden yetişebilmektedir. Ülkemizin genelinde olsa da en çok Doğu Anadolu bölgesinde olduğu söylenebilir.

Ölmez Otu Hangi Mevsimde Olur?

İlkbahar mevsiminde ortaya çıkan ölmez otu çok dayanıklı bitki türlerinden biridir. Koparıldığında bile çok uzun süreler dayandığından, kullanımı diğer bitkilere göre kolaydır.

Ölmez Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Ölmez otunun yetişebilmesi için iklim şartlarının elverişli olması gerekir. Gerekli iklim şartları sağlandığında, ölmez otu yetiştiriciliği yapmak mümkün olabilmektedir.

Ölmez Otu Nasıl Kullanılır?

Ölmez otunun en yaygın kullanım şekli yağının çıkarılarak cilt üzerinde kullanımıdır. Cilde yumuşaklık kattığı bilinmektedir. Ölmez otu kurutularak tüketilebilen bitki türüdür.

Ölmez Otu Kullanımı

Ölmez otunu çay olarak kullanmak için suyun kaynatılması gerekir. Su kaynatıldıktan hemen sonra içerisine bir tutam ölmez otu eklenir ve afiyetle içilebilir.

Ölmez Otu Faydaları Nelerdir?

Mide özsuyunun artmasına doğal katkı sağlayan ölmez otu, sindirim sorunlarının bitmesine destek sağlar.

Mide şişkinliği ve hazımsızlık sorunlarının giderilmesinde fayda sağladığı bilinmektedir.

Uzmanlar kurutulan ölmez otunun iyi bir idrar söktürücü olduğunu belirtmektedirler.

Vücut organlarının salgılamalarını dengede tutar.

Vücut içinde hızla kilo vermeye yardımcı olur. Yağ yakımı için oldukça etkili olduğu belirtilmektedir.

Cilt üzerindeki nem oranının artmasını sağlar. Bu etkisi sayesinde yaşlanma karşıtı özelliğinin olduğu söylenebilir.

Basur ve prostat gibi rahatsızlıkların tedavisinde ölmez otu tercih edilmektedir.

Cildin mikrop ve kötü bakterilerden arınmasını sağlar. Antioksidan özelliklere sahiptir. Vücudun dinç olmasına destek verir.

Ölmez Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Ölmez otu insanlar arasında en sık kullanılan bitki çeşitlerinden biridir. Faydaları saymakla bitmeyen bitkinin en yararlı etkilerinden biri, sindirimi düzenleyici olmasıdır. Boğaz bölgesinde yaşanan rahatsızlıklara iyi geldiği söylenebilir.

Ölmez Otu Zarları Var mıdır?

Çok fazla kullanımı çeşitli zararlara yol açabilir. Bunlardan en önemlisi baş ağrısıdır.

Karın ağrısı çok az görülen yan etkilerden biridir.

Baş dönmesi ve kusma durumları kimi kişilerde ortaya çıkabilmektedir.

Ölmez otunu çocukların kullanmaması gerekir.

Bitkilere alerjen tepkileri olan bireylerin kullanımı uygun değildir.

Süte karışıp karışmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme dönemindeki annelerde kullanımı için uzmanlara danışılmalıdır.

Kronik hastalığı olanlar ve hamilelerin kullanmaları tavsiye edilmez.

Ölmez Otu Nerede Satılır?

Ölmez otu, aktar ismi verilen bitki marketlerinde satılmaktadır. Buralarda olmadığı durumlarda, internet dünyasında güvenilirliğini ispatlamış bitki satış yerlerinden satın alınması mümkündür.