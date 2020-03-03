Oleg Cassini Dünya Kadınlar Günü’nü Kutluyor

Bahar yaklaşırken, tıpkı her kadın gibi birbirinden renkli ve farklı özelliklerde kalıp ve renklerde koleksiyon sunan marka; gelinlik, abiye ve aksesuarlarda 7-8-9 Mart tarihleri arasında tüm mağaza ve e-ticaret sitesinde %30’a varan indirim uygulayacak. Kadınların iyi hissetmesi için dünyanın dört yüze yakın noktasında var gücüyle çalışan marka; İçindeki güçlü duruşa sahip çıkan ve kendine güvenen tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyor.