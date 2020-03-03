MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGelin Modası Oleg Cassini Dünya Kadınlar Günü’nü Kutluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Moda >Gelin Modası>Oleg Cassini Dünya Kadınlar Günü’nü Kutluyor
Gelin Modası

Oleg Cassini Dünya Kadınlar Günü’nü Kutluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oleg Cassini Dünya Kadınlar Günü’nü Kutluyor
Abone Olgoogle-news

"Yarım asrı aşkın süredir özel günlerinde kadınların en yakın arkadaşı olan Oleg Cassini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en canlı koleksiyonuna uyguladığı özel bir indirimle kutluyor. "

Bahar yaklaşırken, tıpkı her kadın gibi birbirinden renkli ve farklı özelliklerde kalıp ve renklerde koleksiyon sunan marka; gelinlik, abiye ve aksesuarlarda 7-8-9 Mart tarihleri arasında tüm mağaza ve e-ticaret sitesinde %30’a varan indirim uygulayacak. Kadınların iyi hissetmesi için dünyanın dört yüze yakın noktasında var gücüyle çalışan marka; İçindeki güçlü duruşa sahip çıkan ve kendine güvenen tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi