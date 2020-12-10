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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu
Koleksiyonlar

Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu

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Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu
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"Oleg Cassini ‘Garden of Rhea’ isimli 2021 Gelinlik Koleksiyonunu gelin adayları ile buluşturmaya hazırlanıyor. "

Koleksiyon adını mitolojinin en güçlü figürlerinden yeryüzü ve doğanın temsilcisi Tanrıça Rhea’dan alıyor.

Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu

Rhea aynı zamanda neşe ve sakinliği simgeliyor. İyi günde, kötü günde aşk’a ‘Evet’ diyecek gelin adayları için incelikle tasarlanmış koleksiyon Tanrıça Rhea’nın özelliklerinden ilham alarak oluşturulmuş. 

Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu

Garden of Rhea Koleksiyonu, 2021 gelinlik trendleri neler olacak onun da adeta göstergesi. Rhea’nın binlerce yıldır kadınlara ilham veren hikayesinden yola çıkan koleksiyonda doğaya saygı duruşu her bir detayda kendini gösteriyor.

Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu

Bahar çiçeklerinin yanı sıra yaprak motifli işleme ve dantellerle birlikte doğanın bize sunduğu büyülü renkler de gelinliklerde sıklıkla kullanılmış.

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