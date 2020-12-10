Oleg Cassini 2021 Gelinlik Koleksiyonu

Koleksiyon adını mitolojinin en güçlü figürlerinden yeryüzü ve doğanın temsilcisi Tanrıça Rhea’dan alıyor.

Rhea aynı zamanda neşe ve sakinliği simgeliyor. İyi günde, kötü günde aşk’a ‘Evet’ diyecek gelin adayları için incelikle tasarlanmış koleksiyon Tanrıça Rhea’nın özelliklerinden ilham alarak oluşturulmuş.

Garden of Rhea Koleksiyonu, 2021 gelinlik trendleri neler olacak onun da adeta göstergesi. Rhea’nın binlerce yıldır kadınlara ilham veren hikayesinden yola çıkan koleksiyonda doğaya saygı duruşu her bir detayda kendini gösteriyor.

Bahar çiçeklerinin yanı sıra yaprak motifli işleme ve dantellerle birlikte doğanın bize sunduğu büyülü renkler de gelinliklerde sıklıkla kullanılmış.