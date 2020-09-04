Olduğunuzdan Daha İnce Görünmenizi Sağlayacak 5 Stil Tüyosu

İnce görünmenin en iyi yollarından biri,olduğunuzdan daha büyük hissetmenize veya görünmenize neden olacak kıyafetlerden kurtulmaktır. İyi görünmek istediğiniz zamanlarda, çok sevdiğiniz büyük beden kazaklarınızdan, tişörlerinizden ve pantolonlarınızdan uzak durun. Bu tarz giysilerden vazgeçemiyorsanız, onları daha salaş görünmek istediğiniz günler ve geceler için saklayabilirsiniz.

Şimdi sıra daha ince görünmenizi sağlayacak tüyolarda...

Her gün siyah giyinmekten kaçının

Çoğu kadın baştan aşağı siyah giyinmenin olduğundan daha zayıf görünmenin en iyi yolu olduğunu düşünür. Her ne kadar siyah en sevilen renklerden biri olsa da kesinlikle iyi görünmenin tek seçeneği değildir. Bunun yerine parlak renkler ve desenleri tercih edebilirsiniz. Evet siyah harika bir kurtarıcı, ancak günün her saati giyilmemeli. İnce görünmek, elbisenizin içine saklanmak ve sadece tek bir renge bağlı kalacağınız anlamına gelmez.

Bootcut kot pantolonları deneyin

Kilo veremiyorsanız ya da sadece giysilerin içinde daha ince görünmek istiyorsanız, skinny kot pantolonların iyi görünmek için tek seçenek olduğuna inanmayın. Kendinizde bir değişiklik yapmaya karar verirseniz bootcut jeanleri mutlaka deneyin.

Bu tarz pantolonlar rahat olmasının yanında, kadın figürünü tam anlamıyla ortaya çıkarır ve paçalara doğru genişleyen kesimiyle daha uzun görünmenizi sağlar. Doğal kıvrımlarınızı ortaya çıkaran bootcut tarzı, kalçalarınız ve bacaklarınız arasında hoş denge oluşturmakla kalmaz, belinizi de skinny jeanlerden daha küçük gösterir.

Daha uzun küpeler takın

Çene çizginizi uzatmanın ve boynunuzu daha ince göstermenin en iyi yollarından biri daha uzun küpeler takmaktır. Bu, daha kısa bir boynun olduğundan daha uzun görünmesini sağlamak ve kıyafetinize biraz moda duygusu katmanın en kolay çözümlerinden biridir. Uzun küpe takmaya alışık değilseniz, tam anlamıyla beğendiğinizi bulana kadar farklı türler deneyin.

Beyaz düğmelileri sevin

Beyaz düğmeli gömleklerle sandığınızdan çok daha fazlasını yapabilirsiniz! İçine slim fit spor bir atlet giyin ve rahat bir görünüm için birkaç düğmeyi iliklemeyin.

Bir diğer kullanım şekli ise gömleğinizi pantolonunuzun içine koymak ve kemer takmaktır. Kemer yerine, alternatif olarak belinize taktığınız bir fular da kullanabilirsiniz. Bu gömleklere gardırobunuzda mutlaka yer açın, çok geçmeden siz de nasıl ince göründüğünüzü fark edeceksiniz!

Parlak renkli giysileri mat olanlarla kombinleyin

Sizi inceltecek parçalar için son bir ipucu; parlak renkleri düz renklerle eşleyin. Bu, güzel bir renk dengesi yaratır ve aksesuar seçiminde size kolaylık sağlar. Sizi inceltmeye yardımcı olur, çünkü kıyafetinizde dengeli bir renk geçişi sağladığınızda göz yanılsaması yaratmış olursunuz.

Örneğin, parlak mercan renkli bir bluzu şık bir pantolon eşleştirin veya bir kırmızı pantolonla kolsuz kahverengi bir üst giyin. Bu, parlak ve cesur arasında modaya uygun bir denge yaratır ve her kadının en iyi şekilde görünmesini sağlar!