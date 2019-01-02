Öksürük ve Soğuk Algınlığı İçin Zencefilli İçecek Tarifi

Zencefil, solunum yollarında iltihabı sakinleştiren ve ayrıca mukusun temizlenmesine yardımcı olan antibiyotik özelliklere sahiptir. Zencefil ayrıca tıkanmış burun ve boğazı da rahatlatmaya yardımcı olur.

Limon suyu antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve solunum yollarının doğal dengesini korur.

Bal ise boğazda tıkanıklığı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

İşte bu muhteşem üçlüden oluşan pratik bir tarif vereceğiz. Öksürük ve soğuk algınlığı için birebir olan bu içeceği her sabah yapabilirsiniz. Bal boğazınızı yumuşatırken zencefil de antibakteriyel ve anti-inflamatuar etkileriyle bakterilerle savaşacak.

ZENCEFİLLİ İÇECEK TARİFİ:

Bir parça taze zencefil kökü

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

Yarım bardak su

Hazırlanışı:

Blender içerisine zencefil kökü ve limon suyunu ekleyin.

Bal ve suyu da ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Ardından hazırladığınız karışımı süzün.

Semptomlarınız azalıncaya kadar günde bir kez tüketebilirsiniz.

En iyi ve doğru sonucu almak için mutlaka doktora görünmeyi unutmayın.

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MAHMURE ÖZEL